Johnny Silverhand est un personnage jouable dans Cyberpunk 2077

Dans la présentation actuelle de CD Projekt, le Cyberpunk 2077 dans le récurrent, mais cette fois définitif Fil de la ville de nuit Avant de lancer le jeu, on voit un détail important.

Une partie tourne autour du personnage vedette Johnny Silverhand, joué par Keanu Reeves. Comme petit détail, il a maintenant été montré que Silverhand un personnage jouable dans «Cyberpunk 2077». Nous voyons quelques extraits du gameplay dans la vidéo.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, qui montre, entre autres, Johnny Silverhand, comment il montre son meilleur côté musical avec son groupe. On apprend aussi quelque chose sur sa mort et sa réapparition, mais ce n’est pas tout:

Johnny Silverhand est jouable dans Cyberpunk 2077

Cela devient particulièrement excitant dans la partie de la vidéo où nous le voyons comme un personnage jouable. le Action à la première personne montre son bras argenté emblématique. Phil Hornshaw de GameSpot confirme que c’est Séquences de jeu fait que le Souvenirs de Johnny Silverhand de son propre point de vue révéler.

En plus de cela, il y a beaucoup de matériel en coulisses qui inclut Keanu Reeves et son travail avec CD Projekt RED. Il parle de ses expériences, comme la sienne Voix off et le Enregistrements de capture de mouvement étaient pour lui.

Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour que le jeu arrive sur le marché. Au 10 décembre 2020 s’il en est finalement ainsi, nous serons entraînés dans le monde magique de « Cyberpunk 2077 ». A condition qu’il ne soit pas reporté à nouveau.

