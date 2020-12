Johnny Manziel en pourparlers pour rejoindre la Ligue de football soutenue par Quavo

La ligue de football contrôlé par les fans pourrait avoir de grands noms pour sa saison inaugurale.

La carrière de Johnny Manziel dans la NFL a été de courte durée et ses séjours dans la LCF et l’AAF n’ont pas duré plus longtemps. En conséquence, Manziel a récemment juré qu’il était officiellement à la retraite du football et que le sport qu’il aimait autrefois était maintenant complètement derrière lui. Malgré cela, il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles il pourrait revenir sur le terrain dans une nouvelle ligue soutenue par Quavo, Mike Tyson et même Marshawn Lynch. La ligue en question est la ligue de football contrôlée par les fans qui ne compte que quatre équipes et sera jouée dans une arène. Sur la base des premiers rapports, tous les appels de jeu seront dictés par les fans, ce qui sera certainement un gadget intéressant. Selon TMZ, Manziel est en pourparlers pour jouer pour les Zappers, une équipe appartenant au joueur de baseball Trevor May et au comédien Bob Menery. Joe Robbins / AAF / Il reste à voir si cette ligue sera un succès ou non, bien que si Manziel signe, il sera certainement leur plus grande star. L’idée d’une ligue contrôlée par les fans est intrigante et avec le format de l’arène en jeu, cela pourrait très bien être le football de printemps que beaucoup recherchaient. La saison débutera après le Super Bowl en 2021 et les matchs seront diffusés sur Twitch, ce qui signifie que la ligue sera très accessible.

