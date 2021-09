Johnny Knoxville tire une blague de graffiti pour annoncer la nouvelle date de sortie de Jackass 4

Au début de la semaine, Paramount est devenu le dernier studio à donner un coup de fouet à un tas de ses films de premier plan de cette année à 2022 dans une autre date de sortie. Tom Cruise avait les deux Top Gun : Maverick et Mission impossible 7 donné un lourd retard, tandis que le film prétendument final de Jackass Jackass pour toujours a également été reportée à la fin de la saison hivernale. Comme on peut s’y attendre cependant,Âne La star Johnny Knoxville n’allait pas simplement laisser Paramount publier la nouvelle sous forme de communiqué de presse et en finir avec cela. Au lieu de cela, il est sorti et s’est trouvé un Âne panneau publicitaire pour qu’il puisse changer lui-même la date de sortie avec une bombe de peinture en aérosol.

Comme il est également d’usage dans ces situations, Johnny Knoxville avais Âne producteur Dimitry Elyashkevich sur place avec une caméra pour filmer toute la cascade. Dans la vidéo publiée sur le compte Instagram de Knoxville, on le voit sur l’un des panneaux d’affichage annonçant le film brandissant une bombe de peinture noire. Il procède à la pulvérisation de la nouvelle date de sortie du 4 février 2022 sur le tableau et raye le mot « bientôt » de la déclaration de l’affiche de « lancement bientôt ».

Dans le post, Knoxville a écrit: « En raison du covid, nous repoussons la date de sortie de #JackassForever au 4 février 2022. Nous nous verrons là-bas. PS Oui, je suis à nouveau brune par @meechface. »

Knoxville, qui a maintenant 50 ans, a déclaré dans une récente interview à GQ que Jackass pour toujours sera le dernier film qu’ils feront, principalement parce qu’il semble se rendre compte que personne ne peut faire le genre de choses folles qu’il est connu pour faire dans ces films à son âge sans qu’il se passe quelque chose qui va trop loin. « Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise », a déclaré Knoxville. « J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener. »

Jackass pour toujours ramène Knoxville et un tas de copains habituels tels que Steve-O, Wee Man, Dave England, Chris Pontius, Ehren McGhehey et Preston Lacy. Cette fois-ci, ils seront rejoints par de nouveaux ajouts, Jackass Shark Semaine stars spéciales Sean « Poopies » McInerney et Jasper Dolphin, et Zach Holmes de Trop stupide pour mourir.

La première bande-annonce du film est sortie en juillet, alors que le mouvement devait sortir dans les cinémas le 22 octobre et marquait l’arrivée d’images de la première fois que le gang Jackass était ensemble depuis la mort de Ryan Dunn il y a dix ans. À peu près à la même époque, une série d’images fixes du film a également été publiée, qui comprenait des membres de la distribution faisant des grimaces à des serpents, se faisant tirer dessus par des canons, étant voûtés par des taureaux et toutes sortes de manigances tout simplement fausses qui feraient prendre au sérieux moins d’hommes et de femmes. blessée.

Le synopsis officiel, si vous en avez besoin, se lit comme suit : « Célébrant la joie d’être de retour avec vos meilleurs amis et un tir parfaitement exécuté au dingdong, l’équipe d’abrutis d’origine revient pour une autre série d’affichages hilarants, follement absurdes et souvent dangereux de la comédie avec un peu d’aide de nouveaux acteurs passionnants. Johnny et l’équipe repoussent les limites encore plus loin. Jackass pour toujours arrivera désormais en salles le 4 février 2022.

