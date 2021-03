Johnny Knoxville fête ses 50 ans aujourd’hui et est toujours l’un des gars les plus durs d’Hollywood

Johnny Knoxville a fait une carrière en faisant toutes les choses stupides que la plupart d’entre nous ndéjà rêver de faire, après s’être attaché à des fusées et a été accusé par des taureaux purement pour notre amusement.

Et étonnamment, il ne montre aucun signe de ralentissement pour l’instant, bien qu’il ait eu 50 ans aujourd’hui.

Knoxville est surtout connu comme le co-créateur et la star du spectacle de cascades MTV Âne, qui a couru pour troise saisons entre 2000 et 2002 avant de se diversifier dans le cinéma – avec un quatrième film qui sortira plus tard cette année.