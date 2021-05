Johnny Knoxville confirme que Jackass 4 est son dernier film Jackass

Johnny Knoxville en a fini avec Âne après Jackass 4. Cet automne, Knoxville et de nombreux autres membres du gang original de casse-cou se réunissent à nouveau pour une nouvelle gamme de cascades et de gags très physiques. Ce sera le premier Âne film dans plus d’une décennie, mais ce sera aussi le dernier volet de la série – au moins avec le corps de Knoxville en jeu.

« Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise, » Johnny Knoxville, maintenant âgé de 50 ans, a déclaré à GQ dans une nouvelle interview. « J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de continuer à me promener. »

Knoxville est plus catégorique sur son intention de quitter cette fois-ci qu’il ne l’était après Jackass 3 a été libéré en 2010. Dans les années qui ont suivi, il avait constamment réfléchi à différentes idées pour une suite, s’envoyant souvent des notes par e-mail avec « Jackass 4 idée « dans la ligne d’objet. En fin de compte, Knoxville avait accumulé » dix ans d’idées – comme 40, 50 pages d’idées « , qu’il partageait ensuite avec Âne co-créateur Jeff Tremaine. Cela conduirait à Jackass 4 enfin obtenir le feu vert pour aller de l’avant.

Malheureusement, tout le monde de la distribution originale ne reviendra pas pour ce qui semble être la finale Âne film. Ryan Dunn est décédé dans un accident de voiture en 2011, et son meilleur ami Bam Margera a eu des problèmes de dépendance très médiatisés au cours des années qui ont suivi. Il était sur le point d’apparaître dans Jackass 4 à un moment donné, mais le studio avec le Jackass 4 l’équipe lui avait demandé de rester sobre pendant la production. Margera n’aurait pas respecté ces conditions et aurait été renvoyée du projet.

« Je pense que chacun de nous était responsable de ses propres actions », a déclaré Knoxville à propos de Bam dans l’interview de GQ. «Et quand quelqu’un a du mal, tout le monde essaie d’aider cette personne. Et à la fin de la journée, cette personne doit avoir besoin d’aide. Parfois non. Pourtant.

Johnny a ajouté: « Nous voulons que Bam soit heureux et en bonne santé et qu’il reçoive l’aide dont il a besoin. Nous avons essayé de faire avancer cela. Je pense que c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet. »

Cette semaine, Margera a posté une nouvelle vidéo sur Instagram disant qu’il se sentait «trahi» et «abandonné» par Knoxville et Tremaine, et qu’il appelle sa famille Jackass. Il a également affirmé qu’il obtenait de l’aide pour lui-même, mais il y a toujours clairement des frictions entre les deux côtés. Sur le post Instagram, Steve-O a défendu Knoxville et Tremaine en insistant sur le fait qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour aider Bam.

« Bam- les deux personnes que vous dites vous ont fait du tort (Knoxville et Tremaine) sont les mêmes deux personnes qui ont organisé l’intervention qui m’a sauvé la vie », a déclaré Steve-O, faisant référence à sa propre sobriété après des luttes contre la toxicomanie. «Tout le monde s’est mis en quatre pour vous faire entrer dans le film, et tout ce que vous aviez à faire était de ne pas vous charger. Vous avez continué à vous charger, c’est aussi simple que cela. Nous vous aimons tous autant que nous le disons tous, mais personne qui vous aime vraiment ne peut vous permettre ou vous encourager à rester malade. «

Jackass 4 La sortie est prévue pour le 22 octobre 2021. Avec Knoxville et Steve-O, le film ramène Jason « Wee Man » Acuna, Preston Lacy, Chris Pontius, Ehren McGhehey et Dave England. Vous pouvez lire le reste de l’entrevue avec Knoxville à GQ.

Sujets: Jackass 4, Jackass