Johnny Does Daniel’s Iconic Crane Kick dans Cobra Kai Saison 4 Sneak Peek Photos

La série à succès Netflix Cobra Kai revient en boucle. Après avoir fait ses débuts sur YouTube et maintenant en streaming sur Netflix, Cobra Kai sert de série de suivi à Le Karaté Kid et ses suites originales. Il renverse le récit avec Johnny Lawrence de William Zabka dans un rôle plus protagoniste, l’ancien méchant du film rouvrant le dojo Cobra Kai tout en ravivant sa vieille querelle avec Daniel LaRusso de Ralph Macchio.

Les fans sont extrêmement excités pour la saison 4 de Cobra Kai pour frapper Netflix plus tard cette année. Avant la sortie du réveillon du Nouvel An, une multitude de nouvelles photos de premier aperçu ont été publiées en ligne par People. Il y a sept photos au total, bien qu’une qui se démarque particulièrement montre Johnny et Daniel à l’entraînement alors qu’ils recréent la célèbre manœuvre qui a aidé ce dernier à vaincre le premier en 1984. Cette fois, cependant, Johnny est celui en position de coup de pied de grue, bien que tout semble être très amusant alors que les étudiants voisins regardent avec amusement.

Une autre photo montre Johnny tendant la main à Daniel, et on ne sait pas si M. LaRusso acceptera l’offre de la poignée de main. Un groupe d’étudiants des dojos Miyagi-Do et Eagle Fang regarde depuis une porte sur une photo tandis que Tory (Peyton List) et Robby (Tanner Buchanan) s’affrontent dans une autre. Daniel et Anthony (Griffin Santopietro) partagent un moment père-fils sur une photo en avant-première alors qu’une autre photo montre John Kreese (Martin Kove) et un retour de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) en train de préparer quelque chose. Enfin, Kenny (Dallas Dupree Young) est montré victime d’intimidation à l’école, ce qui l’amène à décider de se tourner vers le karaté.

La quatrième saison comprendra dix épisodes et devrait sortir le soir du Nouvel An. Cela signifie que nous obtenons deux saisons complètes de Cobra Kai la même année avec la sortie de la saison 3 le 1er janvier 2021. Cela a définitivement rendu l’attente entre les saisons beaucoup moins douloureuse qu’auparavant. Il est également utile de savoir que Netflix est déjà allé de l’avant et a renouvelé la série pour une cinquième saison, donc une fois la saison 4 terminée, les fans peuvent commencer à en attendre plus Cobra Kai à l’avenir. On ne sait pas encore quand cette nouvelle saison arrivera.

« Préparez-vous, car la saison 4 est notre plus grande à ce jour », ont déclaré les créateurs, scénaristes et producteurs exécutifs de la série Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg à People, taquinant la nouvelle saison. « Avec de nouvelles alliances, de nouveaux étudiants, de nouveaux conflits et le retour d’un personnage de franchise légendaire, c’est le jeu de n’importe qui. Attachez-vous pour une course folle en route vers le 51e tournoi annuel All Valley ! »

Auparavant, le trio avait également taquiné le retour imminent de Terry Silver en déclarant: « Depuis le début de la série, nous avons soigneusement orchestré le bon moment pour libérer le co-fondateur du dojo Cobra Kai Terry Silver dans l’univers. Ce moment est Nous avons hâte que le monde entier vive le retour majestueux de Thomas Ian Griffith dans la franchise. »

Cobra Kai sortira sa quatrième saison le 31 décembre 2021, uniquement sur Netflix. Les trois premières saisons sont maintenant disponibles à regarder sur le service de streaming. Les premières photos de la nouvelle saison ont été initialement publiées par People.

