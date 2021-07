Johnny Depp travaillerait sur une nouvelle musique avec Jeff Beck

Un nouveau rapport indique que Johnny Depp, acteur et membre du supergroupe musical Hollywood Vampires, travaillerait sur du nouveau matériel avec la légende du rock et du blues Jeff Beck, qui est actuellement en train de développer son prochain album studio.

Le rapport vient du Daily Mail, qui a fait remarquer que ce serait un grand moment pour Depp de renouer avec son premier amour dans le milieu artistique : la musique. Le rapport note également que l’acteur est ami avec Jeff Beck depuis des années et que le musicien chercherait à le soutenir pendant une période aussi difficile de sa carrière.

Ce nouveau projet musical interviendrait après que Johnny Depp ait perdu son action en justice contre le tabloïd The Sun, après que l’acteur ait poursuivi News Group Newspapers et le rédacteur en chef Dan Wootton pour un article écrit en avril 2018 dans lequel ils l’appelaient « un batteur de femme ». en relation avec les accusations de son ex-femme, l’actrice Amber Heard.

Le procès s’est déroulé sur 16 jours en juillet 2020. Le Sun a utilisé la question suivante dans le titre de son article : Comment JK Rowling peut-il être « vraiment heureux » de lancer le batteur d’épouse Johnny Depp dans le nouveau film ? « Fantastic Beasts » ? ”.

En novembre 2020, le juge en charge du procès a déclaré que les propos de The Sun étaient « substantiellement vrais », auxquels l’équipe juridique de Depp espère pouvoir émettre une demande reconventionnelle. Suite aux résultats du procès, Warner Bros demandera la démission de Johnny Depp de son rôle de Gellert Grindelwald dans « Fantastic Beast 3 », étant remplacé par l’acteur danois Mads Mikkelsen.

Le Daily Mail souligne que désormais Depp, qui a formé « Hollywood Vampires » en 2015 avec Alice Cooper et Joe Perry, chercherait à s’éloigner de tout et à se concentrer sur la musique, et bien que son éventuel retour au cinéma ne soit pas exclu, cela n’aura pas lieu bientôt. Pour le moment, les présentations du groupe ont été reportées en raison de la pandémie de Covid-19.