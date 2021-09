Johnny Depp sera récompensé pour sa carrière au Festival de San Sebastian

Johnny Depp Il est l’une des figures de proue de l’industrie hollywoodienne, où il a commencé sa carrière en 1984 avec sa participation à Cauchemar sur la rue d’orme. Depuis lors, il a connu succès après succès. Caméléon, il peut incarner les Jeunes mains d’argent, Willy Wonka, le Chapelier fou et le rôle le plus emblématique de son histoire professionnelle : le pirate Jack Sparrow. Ces raisons ont conduit les responsables de la Fête de Saint-Sébastien le récompenser.

Le prix que Depp recevra est le Prix ​​Donostia, à caractère honorifique, qui a été créé en 1986 dans le but d’attirer de grandes stars du cinéma à l’événement et ainsi d’étendre l’impact du festival sur les médias et le public. Cette fois, elle sera accompagnée d’une polémique sur la plainte d’abus que l’ex-femme de Depp a déposée contre l’acteur.

Johnny Depp est récompensé pour sa carrière professionnelle !

« Personne n’est en sécurité. Aucun de vous et personne d’ici. Personne n’est en sécurité car il suffit que quelqu’un dise une simple phrase et la terre disparaît sous vos pieds. », a déclaré l’interprète lors d’une conférence de presse. « Mais si vous avez la vérité de votre côté, c’est tout ce dont vous avez besoin. Peu importe qu’ils aient pris certaines licences artistiques pour vous juger. Quand il y a une injustice, si c’est contre vous ou quelqu’un que vous aimez ou en qui vous croyez, répondez et ne restez pas silencieux« il a continué.

Il était temps pour des sujets plus conviviaux, comme son éventuel retour dans le monde de Pirates des Caraïbes Quoi Jack Sparrow. En ce sens, le talentueux interprète s’est exprimé : « Elle vit en moi et elle sera toujours disponible si la bonne occasion se présente et si on me donne l’opportunité de l’interpréter à nouveau. Même si c’est à l’occasion d’une fête d’anniversaire d’enfants. » Depp ajouté: « Jack Sparrow il sera toujours prêt à dire des bêtises et à faire rire les enfants dans les moments difficiles. »

Le cadre juridique de Johnny Depp pour l’affaire pénale ouverte par la plainte de son ex-femme. La Association des femmes cinéastes et médias audiovisuels (CIMA) a clairement exprimé sa position : «Ce n’est pas le moment d’obtenir un prix « . Les Fête de Saint-Sébastien a défendu sa décision concernant l’attribution : « Johnny Depp il n’a été arrêté, accusé ou reconnu coupable d’aucune forme d’agression ou de violence contre une femme. »