Johnny Depp se concentre-t-il sur les Indes à petit budget après les superproductions?

Johnny Depp chercherait à jouer dans des projets plus petits après le rejet des deux pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchises. L’acteur nominé aux Oscars s’est apparemment détourné de ces fonctionnalités de haut niveau et cherche plutôt à jouer dans des projets à petit budget tout en traitant également le cas juridique en cours entre lui et son ex-femme Amber Heard.

Les frais juridiques pour la poursuite civile étirent sans aucun doute la richesse déjà vaste de Johnny Depp, et, l’affaire devant se poursuivre pendant un certain temps et le résultat pouvant lui coûter encore plus cher, l’acteur cherchera à ajouter du capital maintenant que les franchises Disney et Warner Bros ont été supprimées. Mis à part les grands blockbusters, Depp s’est taillé une carrière en jouant dans des films plus petits et plus intimes dans plusieurs genres, y compris les goûts de Ed Wood, Donnie Brasco, et Rango, et il devrait s’avérer intéressant de voir la direction qu’il prend sans tourner autour de gros budgets et de franchises familières.

Les fans de la franchise Fantastic Beasts ont été choqués d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Depp de quitter le rôle du méchant central Grindelwald. Depp a jusqu’à présent joué le rôle deux fois, dans les dernières scènes de 2016 bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Jusqu’à présent, l’intention avait toujours été que Depp joue le rôle tout au long du reste des films, mais, en raison de la perte par l’acteur d’un procès en diffamation contre un tabloïd britannique qui l’avait qualifié de « batteur de femme », le studio a finalement ont décidé de se distancer de toute controverse à venir.

« À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante », a déclaré Depp à l’époque dans une déclaration sur les médias sociaux. «Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur loyauté. J’ai été touché et ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon lutter pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies à ce moment-là. «

Bêtes fantastiques 3 a récemment commencé le tournage après un retard de production, avec Hannibal La star Mads Mikkelsen s’apprête à reprendre le rôle de Grindelwald de Depp. Il rejoint Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Dumbledore, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski et Katherine Waterston comme Tina Goldstein. Harry Potter Le créateur JK Rowling écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre. Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022.

En ce qui concerne la franchise Pirates des Caraïbes, les rumeurs selon lesquelles Disney prévoit un redémarrage sans Johnny Depp ont récemment été châtiées par Kevin McNally, qui a joué le fidèle premier compagnon du capitaine Jack Sparrow, Gibbs, l’acteur décrivant les rumeurs d’exclusion de Depp comme » criminel ». Cela nous vient du scooper connu Daniel Richtman.

Sujets: Pirates des Caraïbes, Bêtes fantastiques, Harry Potter