Johnny Depp revient sur scène pour la deuxième nuit consécutive

Les pirates des Caraïbes La star est arrivée au Royaume-Uni après les plaidoiries finales du procès et, le lundi 30 mai, a rejoint le guitariste Jeff Beck au Royal Albert Hall au milieu de la tournée britannique en cours du musicien.

Depp a été vu jouer de sa guitare électrique et chanter lors de l’apparition inopinée, qui marquait sa deuxième après avoir également comparu aux côtés de Beck la nuit précédente à Sheffield.

« Il est venu frapper à la porte de ma loge il y a environ cinq ans et nous n’avons pas arrêté de rire depuis », a déclaré Beck, ajoutant: « Nous avons gardé le silence pour des raisons évidentes, mais le voici. »

Bien qu’il soit maintenant surtout connu pour ses rôles d’acteur nombreux et variés, Depp a commencé sa carrière en tant que musicien et a formé en 2015 le supergroupe Hollywood Vampires avec Alice Cooper et Joe Perry en 2015.