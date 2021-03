Johnny Depp revient au cinéma: nouvelle bande-annonce pour City of Lies

‘Cité des mensonges’ est un film de 2018, réalisé par Brad Furman, qui n’a pas pu être publié l’année où il était prévu. Parce que? La raison de son report de près de trois ans est due aux scandales qui ont entouré son protagoniste, Johnny Depp, puisque l’année mentionnée a été celle où l’acteur a décidé de poursuivre son ex-femme, Amber Heard, pour diffamation après avoir publié une lettre dans laquelle il déclare avoir subi des violences conjugales.

De quoi s’agit-il? Le film se concentrera sur le crime de l’artiste renommé The Notorious BIG après le meurtre du rappeur Tupac. Russell Poole, un détective de la police de Los Angeles, a passé des années à essayer de résoudre cette affaire, mais près de deux décennies plus tard, l’enquête reste indéfinie. «Jack» Jackson c’est un journaliste qui cherche désespérément à sauver sa réputation et sa trajectoire et cherchera aussi la vérité du fait.

Ces hommes ils s’uniront et formeront une équipe qui commencera à découvrir les réseaux de corruption derrière ce qui s’est passé. Cherchant à résoudre l’affaire, Russell et Jack menacent de révéler le complot qui affecte le service de sécurité local et toute la ville. Le long métrage est basé sur le livre ‘Labyrinthe’ de Randall Sullivan, qui englobe les controverses sur les meurtres de légendes du hip hop. Découvrez leur bande-annonce!







En plus de Johnny Depp, dans le rôle de Russell Poole, l’accompagnera dans le casting Whitaker de la forêt (« Jack » Jackson), Rockmond Dunbar (Dreadlocks), Neil Brown Jr. (Rafael Pérez), Xander Berkeley (Edwards), Shea Whigham (Frank Lyga), Wynn Everett (Megan Poole), Toby Huss (Fred Miller), Louis Herhum (Calcul), Shamier Anderson (D. Mack), Amin Joseph (Kevin Gaines), et plus encore.

À l’origine, sa date de sortie était prévue pour le 7 septembre 2018, mais en raison du conflit judiciaire de Depp avec Ambre a entendu, qui se poursuivra jusqu’en avril 2022, n’a pas pu avoir son lancement. Finalement Il arrivera le 19 mars dans les salles aux États-Unis et à partir du 9 avril, il pourra être vu via une plateforme de streaming., qui n’a pas encore été signalé ce qu’il sera.