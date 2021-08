Johnny Depp remporte un procès contre Amber Heard

L’acteur Johnny Depp a réussi à remporter une victoire dans sa bataille juridique contre son ex-femme, également l’actrice Amber Heard, lorsqu’un juge de la ville de New York a décidé que l’American Civil Liberties Union devait fournir des documents confirmant que Heard avait effectivement fait des dons au organisme à but non lucratif.

Apparemment, Amber Heard aurait fait don des sept millions de dollars qu’elle a reçus de son divorce avec Depp à cette organisation, divisant cet argent en un don au Children’s Hospital de la ville de Los Angeles.

L’avocat de l’acteur de 58 ans, Benjamin Chew, a déclaré à USA Today : « M. Depp est très reconnaissant de la décision du tribunal. » Il s’agit d’une nouvelle victoire pour l’acteur après sa confrontation judiciaire avec le tabloïd hebdomadaire The Sun, qui le qualifiait de « batteuse de femme » qui avait agressé Heard lors de son mariage avec l’actrice.

Johnny Depp a intenté une action en diffamation contre le tabloïd britannique, mais un juge a statué sur la victoire de The Sun, rejetant l’accusation. Le résultat de ce procès a amené Warner Bros à l’inviter à se retirer de « Fantastic Beasts 3 », où il reviendrait pour jouer le rôle du magicien noir Gellert Grindelwald, remplacé par le danois Mads Mikkelsen.

En mars dernier, Johnny Depp a écarté la possibilité de faire appel de l’affaire de diffamation contre The Sun malgré l’insistance de ses avocats, qui disposeront de « nouvelles preuves à l’appui », bien qu’il ait émis l’accusation sur le prétendu don de sept millions de dollars de Ambre entendu.

Un récent rapport du Daily Mail note que Johnny Depp se concentre actuellement sur son amour de jeunesse pour la musique et prépare un nouvel album aux côtés de la légende du rock et du blues Jeff Beck. Il programmerait également le retour sur scène des Vampires d’Hollywood, groupes dans lesquels il partage les micros avec Alice Cooper et Joe Perry.