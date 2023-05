Johnny Depp reçoit une standing ovation de sept minutes après la première de son nouveau film à Cannes

Acteur assiégé Johnny Depp a été accueilli avec beaucoup d’amour au Festival de Cannes 2023. Le prestigieux festival s’est ouvert avec une projection de Jeanne du Barry, le film français du réalisateur et co-vedette Maïwenn qui met en scène Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV. Il s’agit du premier grand rôle de Depp après des années de querelles juridiques avec son ex-femme Amber Heard, ce qui a entraîné la perte de rôles dans des franchises lucratives comme pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques. Il ressort clairement de la réponse suscitée par la première du film que les gens sont heureux de revoir Depp en action, car ils ont donné à l’acteur une ovation debout de sept minutes pour le lui faire savoir.

Des clips vidéo de Depp lors de la projection circulent également sur les réseaux sociaux. On peut le voir devenir émotif en réponse aux applaudissements. On peut voir l’acteur saluer tout le monde et les remercier pour l’appréciation. Par variété, vous pouvez regarder des images de l’ovation ci-dessous.

Depp avait également été accueilli par les fans lorsqu’il est arrivé sur le tapis rouge lors de l’événement. Certains étaient assez proches pour obtenir des autographes tandis que d’autres pouvaient être entendus crier un message de soutien à Depp. C’est une réaction qui écrase la spéculation selon laquelle la projection d’un film Depp au festival serait problématique, car il a été accueilli par des milliers de personnes présentes à bras ouverts.

Le procès entre Depp et Heard a été télévisé et a reçu une large couverture médiatique à l’époque. Bien que Depp soit sorti vainqueur à la fin, alors que le jury s’est prononcé fortement en sa faveur, il reste des partisans de Heard qui condamnent l’acteur à continuer à travailler. Le patron de Cannes, Thierry Fremaux, a récemment abordé cette controverse, notant qu’il ne pense pas beaucoup à ce que les gens disent de Depp aux États-Unis.

« Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Pour tout vous dire, dans ma vie, je n’ai qu’une seule règle, c’est la liberté de penser, et la liberté de parole et d’action dans un cadre légal. »

Il a ajouté : « Je suis la dernière personne à pouvoir discuter de tout ça. S’il y a une personne dans ce monde qui n’a pas trouvé le moindre intérêt à ce procès très médiatisé, c’est bien moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit. » . Je me soucie aussi de Johnny Depp en tant qu’acteur. »

La présence du film au festival a également créé un moment un peu gênant avec Brie Larson, l’un des jurés du festival à Cannes. Comme Jeanne du Barry n’est pas en compétition, les jurés ne sont pas obligés de regarder le film. Mais en tant que personne connue pour son implication dans les campagnes #MeToo et Time’s up, on a demandé à Larson si elle regarderait Jeanne du Barryet elle n’avait pas vraiment de réponse claire.

« Vous verrez, je suppose, si je le vois », a expliqué Larson. « Et je ne sais pas ce que je ressentirai si je le fais.

Jeanne du Barry est projeté en France. Après une fenêtre de 15 mois, il sera rendu disponible en streaming sur Netflix France. Les informations de sortie pour les autres territoires n’ont pas encore été annoncées.