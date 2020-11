Johnny Depp recevra toujours 10 millions de dollars de salaire pour Fantastic Beasts 3

Malgré le tournage d’une seule scène pour le prochain Bêtes fantastiques 3, Johnny Depp recevra toujours son plein salaire de plus de 10 millions de dollars. Warner Bros a récemment demandé à Depp de démissionner du rôle du méchant Gellert Grindelwald dans le Harry Potter franchise dérivée, à laquelle l’acteur a accepté.

Selon les rapports, Johnny Depp n’a filmé qu’une seule scène pour le film, mais recevra son salaire complet à huit chiffres en raison d’une stipulation de rémunération ou de jeu dans son contrat. Cette clause est devenue une pratique courante parmi les acteurs du niveau de renommée de Depp et garantit que le paiement sera reçu indépendamment du fait qu’un film soit réalisé ou que leur rôle soit refondu.

Quant à savoir si la scène sera utilisée dans Bêtes fantastiques 3, cela reste inconnu avec les détails de ce que la scène implique. Selon la façon dont le studio décide de procéder en ce qui concerne le remplacement de Depp, il est possible que la scène puisse être utilisée à titre transitoire pour que l’acteur passe le flambeau à quelqu’un d’autre. Bien sûr, le déménagement coûtera certainement à Warner Bros., car ils seront désormais tenus de payer l’intégralité de son salaire à Depp et de payer son remplaçant, quel qu’il soit.

Depp a jusqu’à présent joué le rôle de Grindelwald deux fois, en 2016 bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Jusqu’à présent, l’intention avait toujours été que Depp reprenne le rôle dans le prochain Bêtes fantastiques 3, et probablement le reste de la franchise, mais de toute évidence, quelque chose a changé. Depp quittant le rôle vient de près après sa récente défaite devant un tribunal au Royaume-Uni. L’acteur a récemment perdu un procès en diffamation contre le tabloïd britannique « The Sun », qui l’avait qualifié de « batteur d’épouse », cette affaire judiciaire ne faisant qu’une partie de la bataille en cours entre Depp et son ex-femme Amber Heard et ses accusations. d’abus.

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante», a déclaré Depp dans une déclaration sur les médias sociaux. «Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur loyauté. J’ai été touché et ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon lutter pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies à ce moment-là. «

Warner Bros. a également depuis publié une déclaration dans laquelle ils confirment que le rôle sera refondu, « Johnny Depp quittera la franchise » Fantastic Beasts « . Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. » Fantastique Beasts 3 ‘est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. «

Une pétition pour réintégrer Depp a déjà commencé, avec #JusticeForJohnnyDepp tendance sur les réseaux sociaux. Le studio a récemment annoncé une nouvelle date de sortie pour Bêtes fantastiques 3, avec le film qui sortira en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de The Hollywood Reporter.

