Johnny Depp raconte comment il est devenu acteur grâce à Nicolas Cage

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Pirates des Caraïbes a mentionné son collègue dans le procès avec Amber Heard. Il connaît ses mots et comment il est devenu artiste « par accident ».

© GettyNicolas Cage et Johnny Depp en 1988.

Johnny Depp est au centre de la controverse comme jamais auparavant. Et c’est qu’une semaine vient de s’écouler depuis le début du procès avec Ambre Entenduson ex-femme, avec qui il a eu d’innombrables accusations d’agression et de diffamation. Dans ce contexte, l’acteur en a profité pour évoquer comment il est devenu un artiste de renom et a donné une bonne partie du générique à Nicolas Cagel’une des célébrités les plus proches.

La situation compliquée avec Amber Heard a forcé l’acteur Pirates des Caraïbes prendre position et parler publiquement de leurs relations passées. Ce n’est pas la première fois qu’il fait l’objet d’un procès : tout a commencé avec le divorce en 2016une plainte à Le soleil après qu’ils l’ont appelébatteur de menottes» et le procès contre son ancien partenaire après qu’il ait souligné qu’il est «injurieux» dans un article de Poste de Washington. De cette façon, amis et témoins suivent de près le procès.

Depp traverse l’un des moments les plus complexes de sa carrière, puisqu’il a récemment été contraint de se retirer avec son personnage dans la franchise de animaux fantastiquesremplacé par Mads Mikkelsen. Il fait actuellement un travail de doublage pour une série animée et, de cette façon, il n’a pu s’empêcher de mentionner dans ses déclarations comment il est devenu l’artiste qu’il est aujourd’hui.

Pour ce faire, il a évoqué Nicolas Cage. qui est sur le point de sortir le film Le poids insupportable du talent massif. Bien que tous deux aient débuté leur carrière pratiquement parallèlement à début des années 80, la vérité est que Cage a eu un succès beaucoup plus rapide, remportant même un Oscar qui l’a propulsé au rang de célébrité. Pour sa part, Depp a d’abord essayé d’être un musicien et ce n’est que lorsqu’il s’est imposé comme le protagoniste de certains films de Tim Burton qu’il s’est positionné comme une figure à Hollywood.

Agnette Levy, qui communique minute par minute du procès, a cité les propos de Johnny Depp lui-même après avoir mentionné qu’il vivait de petits boulots jusqu’à sa rencontre avec Nicolas Cage. « Il a dit qu’il était devenu acteur par accident. Il a joué dans des groupes jusqu’à ce que Cage l’encourage à rencontrer son agent, Eileen Feldman, et lui dise : « Je ferai n’importe quoi maintenant. »», a déclaré le correspondant. Il obtient ainsi son premier rôle dans Freddy et a lancé une carrière avec une reconnaissance importante.

