Johnny Depp quitte la saga Fantastic Animals à la demande de Warner Bros

L’acteur a été retiré de la franchise après avoir été déclaré agresseur

C’est une semaine noire pour Johnny Depp. Après avoir perdu le litige contre le journal The Sun et contre son ex-partenaire Ambre a entendu être considéré par les juges comme un agresseur, la carrière de l’acteur a subi un nouveau revers. Et cette fois, c’était dans l’un des rôles qui le renvoyaient au sommet de la gloire, celui de Gellert Grindelwald dans la saga « Animaux fantastiques ».

Tel que publié Depp sur votre compte Instagram, des studios Warner Bros., il a été invité à démissionner au rôle de magicien noir après deux films dans lesquels sa participation avait été très pertinente. Si dans le premier le Seigneur de la Mort a été révélé, dans le second directement sa proéminence était absolue et a marqué l’avenir des versements suivants. Cependant, tout ce qui s’est passé devant les tribunaux a suffi à Warner pour avoir décidé d’y mettre un terme à votre contrat.

Le message se lit comme suit: «À la suite des événements récents, je voudrais publier une brève déclaration. Premièrement, Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. Je suis ému et touché par tous vos messages d’amour et d’inquiétude, particulièrement ces derniers jours. Deuxièmement, je veux vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans « Fantastic Animals » et j’ai respecté et accepté votre demande. Enfin, je dois dire quelque chose. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne va pas changer mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel.. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment « .

Il reste à voir comment cela affectera l’histoire de « Animaux fantastiques » et qui sera le nouveau chargé de mettre un visage sur Grindelwald. L’étude n’a encore fait aucune déclaration à ce sujet, mais pour l’instant la saga est à la dérive après cette décision. Ce qui semble évident, c’est que La carrière de Johnny Depp ne sera plus jamais la même jamais plus.

