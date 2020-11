Johnny Depp quitte la franchise Fantastic Beasts, contraint de démissionner par Warner Bros

« Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts »

Johnny Depp a annoncé qu’il ne jouerait plus Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques franchise cinématographique (6 novembre).

Plus tôt cette semaine (2 novembre), Depp a perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun au Royaume-Uni à cause d’un article qui le qualifiait de « batteur d’épouse ».

Depp avait poursuivi le journal après avoir prétendu avoir agressé son ex-femme Amber Heard, ce qu’il nie. Le Sun a déclaré que l’article était exact. Le tribunal a approuvé le document, concluant que 12 des 14 incidents présumés de violence domestique s’étaient effectivement produits.

Dans une déclaration à Instagram, Depp a écrit:

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante.

Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur fidélité. J’ai été ému et ému par vos nombreux messages d’amour et de préoccupation, en particulier ces derniers jours.

«Je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté cette demande.

«Enfin, je souhaite dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste ferme et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps.

Dans un communiqué, Warner Bros. a également confirmé le départ de Depp et a déclaré que son rôle serait refondu avant le début du troisième film de la franchise en 2022. (Via Variety)

«Johnny Depp quittera la franchise« Fantastic Beasts ». Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. «

« Fantastic Beasts 3 » est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. «

