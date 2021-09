Johnny Depp propose quelques mots sur la culture de l’annulation »

La carrière de Johnny Depp a connu un tournant dramatique après les scandales liés à son divorce avec l’actrice Amber Heard en 2016. Qui était l’un des acteurs les plus demandés et acclamés à Hollywood, responsable de dizaines de personnages mémorables comme lui le capitaine Jack Sparrow dans la saga « Pirates des Caraïbes » est désormais sous l’œil du public et des médias.

Après avoir perdu le procès en diffamation contre le tabloïd britannique « The Sun », qui le désignait littéralement comme un « batteur de femmes », Warner Bros, sous prétexte de débarrasser la bande des polémiques, l’a invité à se retirer de son rôle dans le troisième volet. de « Fantastic Beasts », tandis que Heard conserve toujours son rôle dans la suite de « Aquaman ».

Cependant, Johnny Depp a trouvé un deuxième répit grâce aux organisateurs de la récente édition du Festival du film de San Sebastian, qui lui ont décerné cette année le prestigieux prix Donostia en reconnaissance de ses contributions artistiques au septième art, un acte qui n’a pas été sans controverse de la part des groupes féministes.

Selon Deadline, l’acteur a fait une déclaration énergique contre la soi-disant « culture de l’annulation », avertissant que personne n’est à l’abri de cette « précipitation instantanée pour porter un jugement », qu’il a comparée à de l’air pollué.

Personne n’est en sécurité. Une peine s’impose et il n’y a plus de terrain, le tapis a été enlevé. Il n’y a pas que moi qui est arrivé. C’est arrivé à beaucoup de gens.

Depp dit qu’il est triste du fait qu’à chaque fois ce type d' »annulations » soit perçu comme quelque chose de normal. L’acteur a également souligné l’importance de s’exprimer en cas d’injustice, qu’il s’agisse d’un proche ou même de soi-même.

À de précédentes occasions, Johnny Depp avait accusé Hollywood de boycotter son travail aux États-Unis, principalement « Minamata », son nouveau film. Bien qu’il ait été plébiscité dans les festivals internationaux où il a été projeté, ses producteurs n’ont pas encore prévu sa sortie dans les salles américaines.

Malgré le fait que l’industrie du cinéma semble déterminée à effacer de quelque manière que ce soit la présence de Johnny Depp, l’acteur a trouvé un nouvel espace d’expression musicale avec son groupe « Hollywood Vampires », ainsi qu’un supposé nouvel album en compagnie. de Jeff Beck.