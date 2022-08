Johnny Depp plaisante sur le fait qu’il a besoin de travail alors qu’il apparaît en tant que Moonman aux MTV VMA

Ajoutant: « Oh, je suis aussi dentiste. »

Puis, faisant référence à son procès, il a plaisanté: « Et vous savez quoi? J’avais besoin du travail. »

Il s’agissait de la première grande apparition publique de Depp depuis qu’il avait remporté son procès très médiatisé plus tôt cette année.

Et les fans de la star étaient très excités de le revoir sur leurs écrans de télévision.

« Johnny Depp ici aux VMA se fout de la gueule de tous les trolls et de tous les autres qui ont fait une b***y remarque à son sujet… et j’adore ça ! »