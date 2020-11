Johnny Depp ne joue plus à Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Suite à la perte de sa bataille judiciaire contre The Sun, Warner Bros.a demandé à Depp d’abandonner le rôle de Grindelwald dans le Bêtes fantastiques séries.

Cet après-midi apporte le mot que Bêtes fantastiques 3 a besoin d’un nouvel acteur pour incarner le méchant sorcier noir Grindelwald. Le personnage a été le principal méchant de la série Fantastic Beasts jusqu’à présent, la première apparition de Depp étant une révélation surprise à la fin du premier film.

Le mot est venu aujourd’hui via la page Instagram personnelle de Depp et suit la nouvelle de sa perte de procès en diffamation au Royaume-Uni. Le juge dans l’affaire très médiatisée a décidé que les allégations d’abus contre son partenaire de l’époque, Amber Heard, étaient «substantiellement vraies» et tout au long de l’affaire de diffamation de Depp.

Selon sa déclaration, Warner Bros. a ensuite demandé à Depp de démissionner de son rôle dans la franchise, ce à quoi il a accepté. WB a ensuite confirmé la nouvelle en disant:

«Johnny Depp quittera le Bêtes fantastiques la franchise. Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. Bêtes fantastiques 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu.

Le mot apporte également un changement de date de sortie pour le film. Initialement prévu pour être lancé en novembre 2021, Bêtes fantastiques 3 arrivera désormais à l’été 2022.

Je suis curieux de voir qui finira par devenir le nouveau Grindelwald. Personnellement, toute controverse mise à part, je n’ai jamais aimé Depp dans le rôle. J’ai toujours été déçu que Colin Farrell, qui a livré une excellente performance de méchant dans le premier film, ait été remplacé. Je ne pense pas qu’il existe un moyen réel de ramener Farrell maintenant, mais ce sera intéressant de voir ce qu’ils font.

Maintenant, si seulement ils pouvaient faire quelque chose pour leur écrivain très problématique… ..