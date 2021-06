Johnny Depp et ses fans sourient : Amber Heard échoue dans son dernier film

L’un des sujets les plus commentés par les internautes sur les réseaux sociaux a été l’affrontement judiciaire entre Johnny Depp Oui Ambre entendu, qui se sont poursuivis pour agression physique et diffamation. C’est pourquoi tous deux ont été touchés dans leur carrière et C’est peut-être l’un des facteurs qui a influencé les résultats critiques et au box-office de Gully, le dernier échec de l’actrice..

Comme nous savons, C’est l’interprète qui jusqu’à présent a eu le pire, devant le public, lorsqu’il a été viré de la saga Les Animaux Fantastiques par Warner Bros. , ainsi que Netflix. Entendu continue de faire partie d’Aquaman et se prépare pour la suite, mais dans d’autres productions, il ne fait pas de faux pas.

Ravine, réalisé par Nabil Elderkin, s’articule autour de trois adolescents vivant à Los Angeles qui ont été victimes d’enfances compliquées et déchaînent une émeute dans la ville pendant 48 heures, sans respecter les normes sociales. Bien que l’intrigue semble prometteuse, La vérité est que dans le monde entier, il n’a levé que 36 millions de dollars, ce qui porte un coup dur à la carrière d’Amber..

La réception du public n’est pas tout non plus reçu de sévères critiques défavorables: au Les tomates pourries ont une note de 40% basé sur cinq critiques, qui s’accordent à dire qu’il manque d’exécution et devient lourd, bien qu’il y ait une bonne approche réaliste de la part du réalisateur. Cependant, Certains pensent que cela est également dû à la mauvaise réputation de l’actrice, car la bande-annonce sur YouTube a 72 000 aversions et seulement 1500 pouces pour elle en voyant les commentaires..







Ce n’est pas une nouvelle que les fans de Johnny Depp Ils l’accusent d’être une femme « abusive » et « menteuse » dans sa relation avec l’acteur, bien qu’il y ait des preuves des deux côtés. Pour le moment, l’étape judiciaire continue son cours et il n’y a toujours pas de décision définitive, puisque la date du procès a été déplacée à avril 2022, en raison de la pandémie de COVID-19.