Johnny Depp et Amber Heard : le dernier du procès une semaine après son début

L’affrontement judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard pour demandes croisées se développe et les détails sur ce qui se passe au tribunal sont déjà connus.

© GettyJohnny Depp et Amber Heard : les derniers du procès une semaine après son début.

Johnny Depp Oui Ambre Entendu Cela fait une semaine qu’ils ont été réunis sur le banc du tribunal du comté de Fairfax pour le procès qui comprend des accusations d’agression et de diffamation. Cette situation aurait dû arriver l’année dernière, mais en raison de la pandémie de Coronavirus, il a été décidé de déplacer la date à ce moment et une condamnation sera enfin connue.

Ce n’est pas une nouvelle que l’acteur a une plus grande partie du soutien sur les réseaux sociaux, pour le simple fait d’avoir joué un rôle important dans ses films préférés et sa performance, mais les avis sont partagés après les nouveaux témoignages et détails qui sont Ils rencontré ces dernières heures. le milieu britannique Paige Six a publié une série de situations qui se sont produites pendant le procès et nous vous les présentons ici.

On a appris qu’Eve Barlow, une journaliste proche de Ambre Entendua été expulsée du tribunal après que le juge l’ait vue envoyer des SMS depuis le premier rang de la salle d’audience, mais une controverse a éclaté lorsqu’elle a tenté de prouver qu’elle était là en tant que témoin pour son amie, mais les avocats de Depp ils ont proposé la motion pour qu’elle soit exclue, comme c’est arrivé.

Johnny Il a nié, une fois de plus, ses agressions devant son ex-femme, mais il a été dit qu’il y avait des preuves nécessaires pour le confirmer. Il y avait aussi des SMS connus du passé de l’acteur à un ami, dans lesquels il écrivait : J’espère que le cadavre en décomposition d’Amber se décompose dans le putain de coffre d’une Honda Civic.. De plus, les messages de Ambre à sa mèredans lequel il s’écrie : « C’est terrible, maman. Je ne sais pas quoi faire »tandis que dans un autre il disait : « C’est fou, maman. Violent et fou. Je suis dévasté que ce soit celui que j’aime ».

Les parties ont présenté leurs témoins correspondants, mais la déclaration de Laurel Anderson, le thérapeute du couple qui était avec eux, qui a affirmé que tous deux avaient subi des abus dans leur enfance. De plus, il a mentionné que Heard et Johnny ont été maltraités et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle ne divorçait pas, sachant que la relation n’était plus saine. On s’attend à ce que dans les semaines à venir des témoignages plus importants arrivent et qu’ils puissent ainsi parvenir à une condamnation.

