Johnny Depp et Amber Heard : comment ils se sont rencontrés et quand les clashs ont commencé

Le procès entre Amber Heard et Johnny Depp a suscité des sentiments mitigés à travers le monde. Mais, avant d’entrer dans cette guerre judiciaire, comment les acteurs se sont-ils rencontrés ? On vous dit !

© GettyJohnny Depp et Amber Heard

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a le monde à fleur de peau. C’est le 11 avril que les acteurs ont entamé une bataille judiciaire qui a même dépassé celle de Brad Pitt et Angelina Jolie. Accusations de violences de genre, cris, mauvais traitements, poursuites et demandes reconventionnelles marquent cette confrontation qui place les acteurs au centre de l’attention dans le monde du divertissement.

Cependant, il convient de noter que, autant que le jugement entre Ambre Entendu Oui Johnny Depp Ça a commencé maintenant, c’était il y a des années quand les divergences entre eux ont commencé. en 2019 le protagoniste de Pirates des Caraïbes poursuivi l’artiste de Aquaman pour diffamation et dommages corporels pour un total de 50 millions de dollars. Mais, des mois plus tard, une demande reconventionnelle est arrivée : Amber a poursuivi Johnny pour 100 millions de dollars.

A tel point que face à tant de polémiques dans lesquelles les stars hollywoodiennes sont à l’affiche, nombre de ceux qui suivent leur procès se demandent comment cet affrontement a commencé. Aussi, Pour connaître l’histoire, il faut remonter à l’année 2011, date à laquelle Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés. C’était pendant le tournage du film Journal d’un séducteurauquel les deux ont participé, lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux.

Dans le film, il a donné vie à Paul Kemp et elle à Chenault sans imaginer que, de là, naîtrait une histoire d’amour qui se terminerait en tragédie. Les acteurs, après avoir entamé une relation après avoir mis fin à sa romance avec la Française, Vanessa Paradis, se sont fiancés en 2014. Et, des mois plus tard, déjà en 2015, ils se sont dit oui je veux sur l’île privée de Depp aux Bahamas, une des grandes protagonistes du procès en cours.

Cependant, le mariage n’a pas duré longtemps puisqu’en mai 2016, elle a demandé le divorce en se disputant « différences inconciliables ». Ce même mois, un juge a accordé à Heard une ordonnance d’éloignement contre Depp parce qu’elle l’accusait de violence familiale. Puis, en août de la même année, les acteurs ont signé le divorce en même temps qu’un accord de confidentialité. Cependant, leur séparation légale n’a été officialisée qu’en 2017 lorsque les deux ont cherché à laisser le sujet derrière eux.

En tout cas, en 2018, les affrontements ont recommencé quand Ambre Entendu Publié dans Poste de Washington une chronique sur la violence conjugale. Chose qui, sans aucun doute, a eu des conséquences irréparables pour Johnny Depp, qui, bien que non nommé, a vu sa carrière s’effondrer. Selon ce qu’ils ont assuré, c’est la raison pour laquelle ils l’ont renvoyé de sagas comme Pirates des Caraïbes Soit Les Animaux Fantastiques 3.

