Johnny Depp est allé plus loin pour prouver son innocence à Amber Heard

Le conflit entre Johnny Depp et Amber Heard ressemble à une partie d’échecs. Lorsque l’actrice semble avoir le dessus, la réponse de son ex-mari émerge et vice versa. Dans les dernières heures les accusations croisées sont revenues car après les récentes informations favorables à la femme concernant son travail, l’acteur a réussi à franchir une nouvelle étape pour prouver son innocence devant la justice. Qu’est-ce qui s’est passé?

Comme confirmé ce vendredi par Courrier quotidien, le juge Arthur Engoron de New York a accédé à la demande de Depp selon laquelle des preuves sont présentées pour montrer si Heard a fait don des sept millions de dollars du divorce, comme promis. La défense du protagoniste de Pirates des Caraïbes insiste sur le fait qu’il était « malhonnête » et que leur conduite sert à prouver que il ment aussi dans les accusations portées contre l’artiste.

Johnny Depp et Amber Heard ont divorcé en 2015 (Getty)



Après la séparation du couple, l’actrice a déclaré publiquement qu’elle donnerait l’argent auquel elle avait droit. Il a annoncé que la moitié serait pour le Union américaine des libertés civiles (ACLU) et l’autre pour l’Hôpital pour enfants de Los Angeles. Cependant, les avocats ont enquêté et ont constaté que la promesse n’avait jamais été tenue. Pour cela, ils demandent à l’ACLU de présenter des documents qui vérifient si le don est arrivé ou non.

À son tour, Depp avait également demandé à l’organisation de prouver si Heard est un ambassadeur de l’ACLU. Cependant, cet aspect a été rejeté par le juge. « L’ACLU n’a pas été en mesure de démontrer que les informations demandées concernant le don sont totalement hors de propos, à l’exception des documents liés au rôle de Heard en tant qu’ambassadeur de la marque ACLU. », indique la résolution officielle publiée par le journal.

Ainsi, il y aura un épisode de plus dans le cadre du contentieux que les stars de cinéma entretiennent depuis 2018. A cette époque, l’acteur a déposé une plainte en diffamation pour 50 millions de dollars pour l’article que son ex-femme a écrit pour dénoncer ses abus. Le verdict de l’affaire a été reporté en février 2021 et juste le 11 avril 2022 la sentence aura lieu dans le comté de Fairfax en Virginie.