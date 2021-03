Johnny Depp enquête sur la mort de Biggie Smalls dans un nouveau film

Basé sur le livre Labyrinthe de Randall Sullivan, le nouveau film plonge dans les enquêtes sur les meurtres de 2Pac (Tupac Shakur) et du Notorious BIG (Christopher Wallace), décédés respectivement en 1996 et 1997.

Selon CinemaBlend, il y avait un certain nombre de raisons derrière le retard du film, y compris des « affaires et des affaires personnelles » – un tel procès impliquant Depp, suite à un acte de violence présumé sur le plateau.

Avec les rapports de menaces faites à réalisateur Brad Furman, Sullivan a également déclaré au Daily Beast: «Le département de police de Los Angeles est le service de police le plus politisé du pays, et ses relations avec les pouvoirs financiers et politiques de la ville, de l’État et même du pays sont, je pense, sans précédent.