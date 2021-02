Johnny Depp doit vendre l’un de ses actifs les plus précieux pour rembourser ses dettes

Johnny Depp est l’un des artistes les plus appréciés des fans et Il traverse une année 2020 très compliquée pour lui, depuis les conséquences de son conflit juridique avec son ex-femme, Ambre a entendu, ils ont joué contre lui plus d’une fois. Depuis que perdu le procès en diffamation avec le journal Le soleil, sa carrière a commencé à s’effondrer et semble n’avoir aucune directionou.

Après le premier coup d’État judiciaire, Warner Bros. a décidé de le virer de la saga des « Animaux fantastiques », où il a joué le méchant Gellert Grindelwald, et a été remplacé par Mads Mikkelsen. Alors Disney a confirmé qu’il n’allait pas en tenir compte pour un futur projet « Pirates des Caraïbes », où il a joué Jack Sparrow. Les deux nouvelles ont été critiquées par ses fans.

Alors qu’il a récemment sorti son dernier film, «Minimata», il n’a pas réussi à captiver les critiques et est un flop au box-office. C’est pour ça que Pour rembourser ses dettes, l’acteur est déterminé à vendre l’un de ses plus grands atouts: une ville du XIXe siècle composée de plusieurs bâtiments en Provence. Regarde les photos!

L’environnement de près de 17 hectares est composé de douze bâtiments, deux piscines, une cave à vin, une salle de sport, une patinoire, une église et même un restaurant. Depp a utilisé cet espace pour se reposer avec son ancien partenaire, Vanessa paradis, et leurs deux enfants, Lily-Rose et Jack, mais maintenant ils ont annoncé que est en vente pour environ 45 millions d’euros, selon le rapport du magazine Forbes.

Il y a quelque temps, Johnny partagé au milieu VSD comment il a apprécié cette propriété qu’il possède depuis deux décennies: « Tu sais ce que j’y fais? Absolument rien! Parfois je ne quitte pas la propriété pendant trois mois. Quand je me réveille, je vais au jardin, je vois si les légumes ont bien poussé, si des fleurs commencent à fleurir . Les enfants sont le seul sujet de conversation, tout tourne autour d’eux. Allons-nous les promener? Est-ce que nous mangeons avec eux à la maison ou allons pique-niquer? Voilà les problèmes qui se posent »..