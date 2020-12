Johnny Depp doit montrer des conversations avec des actrices célèbres: qui sont-elles

Johnny Depp traverse l’un des pires moments de sa vie et de sa carrière d’acteur en raison du conflit avec Ambre entendu. Bien qu’il ait le soutien de fans, qui se sont organisés pour l’aider financièrement et pour boycotter son ex-femme, sur le lieu de travail, il ne peut pas en dire autant, depuis récemment a été renvoyé de la franchise ‘Fantastic Animals’ et le redémarrage de ‘Pirates des Caraïbes’ ne l’aura pas.

Il avait déjà été puni par une partie du public lorsque les allégations de violence domestique ont été connues, mais Warner Bros. a continué à le garder dans son casting, mais tout a changé lorsqu’il a perdu le procès en diffamation contre le journal The Sun, qui l’a appelé « batteur de femme ». Le studio a choisi de cesser ses services et a été remplacé par Mads Mikkelsen.

Le résultat du problème avec Entendu a abouti à un procès en diffamation intenté par l’acteur contre l’actrice pour 50 millions de dollars. Selon les informations de Le Hollywood Reporter, Depp est obligé de montrer des conversations avec d’anciens partenaires et actrices avec lesquels il a eu une relation dans le procès qui aura lieu en janvier 2021. Qu’est-ce?







Tel que rapporté par les médias américains, l’interprète de ‘Jack Sparrow’ montrera ses communications avec Keira Knightley, avec qui il a partagé l’écran de la saga «Pirates des Caraïbes»; avec Angelina Jolie, partenaire dans ‘El Turista’ (2010) et Marion Cotillard, avec qui il a travaillé sur «Enemigos Públicos» (2009). Ces messages seront très importants pour connaître votre comportement dans les relations avec ces femmes.

Plus tôt, Winona Ryder et Vanessa Paradis, deux de ses ex-partenaires, ont parlé de Johnny et n’ont trouvé aucun argument contre, mais si on parle de messages privés, on trouve Commentaires inappropriés sur Amber Heard lors d’une conversation avec Paul Bettany. La vérité est que nous nous rapprochons du procès, où ils s’affronteront devant un juge et décideront qui a été la victime dans cette histoire.