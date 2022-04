Johnny Depp dit qu’il ne travaillera jamais sur un autre film Pirates des Caraïbes

Elle n’a jamais nommé Depp dans l’article, mais les retombées pour le 58-ans était assez important et il pense que sa carrière a été ruinée à la suite des commentaires.

« Je n’étais pas au courant de cela, mais cela ne me surprend pas », a déclaré Depp. «Deux ans s’étaient écoulés sans que l’on parle constamment dans le monde entier de moi comme étant ce batteur de femme. Je suis donc sûr que Disney essayait de couper les ponts pour être en sécurité.

« Le fait est, M. Depp, si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un pirates des Caraïbes film? Corriger? » Il a demandé.

Depp insiste sur le fait que c’est le cas, déclarant au tribunal : « Je serais un vrai niais de ne pas penser qu’il y a eu un effet sur ma carrière sur la base des mots de Mme Heard, qu’ils mentionnent mon nom ou non. »

Mais il a admis que son image et sa réputation avaient été entachées lorsque Heard l’avait accusé pour la première fois de violence physique, peu de temps après avoir demandé le divorce en mai 2016.

« Je la poursuis pour diffamation et les divers mensonges qu’elle a utilisés pour mettre fin à ma vie. »

Après la publication de l’article de Heard, le chef de production de Disney, Sean Bailey, a confirmé au Hollywood Reporter que Depp ne faisait plus partie de la franchise.

Il a déclaré: «Nous voulons apporter une nouvelle énergie et vitalité. J’aime le [Pirates] films, mais une partie de la raison (écrivains) Paul (Wernick) et Rhett (Reese) sont si intéressants, c’est que nous voulons lui donner un coup de pied dans le pantalon.

« Et c’est ce que je leur ai demandé. »

« Et ils voulaient continuer, en faire plus. Et j’étais bien pour faire ça. »