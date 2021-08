Johnny Depp dit qu’Hollywood le boycotte

Lors d’une interview faisant la promotion de « Minamata », son film le plus récent, l’acteur Johnny Depp a souligné qu’Hollywood avait appliqué un boycott à son encontre, car la production créée en février dernier au Festival international du film de Berlin n’a pas encore reçu de date de sortie pour United. États.

« Minamata » est un film du réalisateur Andrew Levitas dans lequel Depp, qui est également producteur, incarne le photojournaliste W. Eugene Smith, qui dans les années 1970 a documenté intimement les effets de la pollution industrielle chez les habitants de la communauté de Minamata, au Japon. .

Johnny Depp a assuré au Sunday Times qu’il « avait regardé ces gens directement dans les yeux » et a promis que ce film n’exploiterait pas les véritables tragédies qui s’y sont déroulées. « Certains films émeuvent les gens, et cela affecte ceux de Minamata et les gens qui vivent des choses similaires », a déclaré l’acteur.

Et pour quoi que ce soit, pour le boycott d’Hollywood contre, euh, moi ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et déroutante, ces dernières années ?

Il s’agit de la première interview que Johnny Depp offre devant un média après avoir perdu l’affaire en diffamation contre The Sun, qui a qualifié l’acteur dans un de leurs articles de « batteuse de femme », en lien avec les accusations de son ex-femme, l’actrice Amber Heard, qui a été publié en avril 2018.

Le Sunday Times s’est également entretenu avec le rédacteur en chef Andrew Levitas le mois dernier. Le cinéaste a porté une accusation contre MGM pour ne pas avoir sorti « Minamata » aux États-Unis en raison de la controverse publique de Depp, assurant qu’il était important que ce film soit vu par le public et, surtout, reçoive le soutien des distributeurs en raison de la grande responsabilité qu’il a envers les victimes de l’affaire dont il s’inspire.