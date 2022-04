Johnny Depp dit que Disney l’a coupé de la franchise Pirates des Caraïbes « pour être en sécurité »

Le procès en diffamation en cours entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard continue de révéler plus d’informations (via Variety) sur les coulisses du cinéma de franchise, avec des procédures révélant que Disney voulait probablement le retirer du pirates des Caraïbes des films avant l’éditorial de Heard faisant allusion à ses allégations d’abus avaient même été publiés. Lors de son interrogatoire, Depp a déclaré que le studio l’avait retiré de Pirates des Caraïbes 6 jours après l’article de Heard.

Cependant, l’acteur a ensuite été informé par l’avocat de Heard lors du contre-interrogatoire que le Courrier quotidien avait publié un article en octobre 2018, deux mois avant l’éditorial d’Amber Heard, qui rapportait que Depp était apparemment « en tant que Jack Sparrow ».

« Je n’étais pas au courant de cela, mais cela ne me surprend pas », a déclaré Depp en réponse. «Deux ans s’étaient écoulés sans que l’on parle constamment dans le monde entier de moi comme étant ce batteur de femme. Je suis donc sûr que Disney essayait de couper les ponts pour être en sécurité. Le mouvement #MeToo battait son plein à ce moment-là.

Selon Johnny Depp, Disney devait déjà se méfier de son implication dans le pirates des Caraïbes franchise, qu’il dirige en tant que capitaine Jack Sparrow depuis Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl en 2003, en raison de discussions en cours sur le fait qu’il était un « batteur de femme ». Heard a d’abord accusé Depp de violence domestique lorsqu’elle a demandé une ordonnance d’interdiction en 2016, et clairement, Depp pense que cela, et les conversations qui ont suivi, sont ce qui a poussé le studio à se séparer de lui.





Depp a poursuivi en déclarant qu ‘«il n’y avait pas une molécule de vérité» dans les allégations. « Le conseil qu’on m’a donné était de ne pas le combattre », a poursuivi Depp. « Je n’ai pas vraiment eu le choix »

Johnny Depp a déclaré qu’il ne reviendrait jamais dans la franchise Pirates des Caraïbes





Johnny Depp est actuellement en train de poursuivre son ex-femme Amber Heard pour 50 millions de dollars. Depp affirme que l’éditorial de Heard a gravement nui à sa carrière, l’acteur étant retiré non seulement de la pirates des Caraïbes franchise mais aussi bêtes fantastiques et où les trouver à Warner Bros. L’acteur affirme également que les allégations de Heard ont été fabriquées et que c’est lui qui a été maltraité.

Au cours du procès, Depp a maintenant déclaré qu’il ne reviendrait jamais au pirates des Caraïbes, disant qu’il n’y a rien que Disney puisse faire pour le tenter de reprendre le rôle de Jack Sparrow dans un sixième épisode. « Le fait est, M. Depp, si Disney venait vous voir avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un film Pirates des Caraïbes ? Correct ? » L’avocat de Heard, Ben Rottenborn, a demandé à Depp pendant la procédure.





« C’est vrai, M. Rottenborn », a répondu Depp. « Je serais un vrai simplet de ne pas penser qu’il y a eu un effet sur ma carrière sur la base des mots de Mme Heard, qu’ils aient mentionné mon nom ou non », a déclaré Depp, ajoutant qu’il pensait que sa carrière était « terminée » depuis « le deuxièmement, les allégations ont été portées contre moi.

« Une fois que c’est arrivé, j’ai perdu alors », a poursuivi l’acteur. « Peu importe l’issue de ce procès, je porterai cela pour le reste de mes jours… Je la poursuis pour diffamation et les divers mensonges qu’elle a utilisés pour mettre fin à ma vie. »

Le procès se poursuit.





