Johnny Depp dit aux fans que « rien n’aurait été possible sans vous » après avoir reçu la peinture

Il a dit : « Rien n’aurait été possible sans vous. Merci et soyez bénis. »

Vendredi 3 juin, à peine 2 jours après l’annonce du verdict, l’acteur est monté sur scène en Écosse pour jouer des morceaux tels que « What’s Going On » et « Isolation » aux côtés de Beck, se produisant pendant environ une demi-heure avant de revenir. pour un rappel avec une reprise de « A Day in the Life » des Beatles.