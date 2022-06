Johnny Depp dépense 50 000 € en curry à Birmingham Curryhouse

Johnny Depp a accumulé une facture stupéfiante à cinq chiffres dans une maison de curry à Birmingham alors qu’il continue de tourner au Royaume-Uni aux côtés du guitariste Jeff Beck.

Je suis sûr que certains d’entre nous n’aimeraient plus dépenser d’énormes sommes d’argent en curry, mais même à notre plus faim, il faudrait un réel effort pour accumuler une facture de quelques centaines de livres, sans parler de milliers. .

Évidemment, Depp n’a pas acheté des milliers de livres de currys pour se moquer de lui-même, mais a été rejoint par Beck et une vingtaine d’autres alors qu’ils reprenaient le restaurant Varanasi dimanche 5 juin.

Johnny Depp a rejoint Jeff Beck en tournée après le procès. Crédit : Alamy

En plus de savourer un repas comprenant du poulet au beurre, du paneer tikka masala, de l’agneau karahi, du bhuna aux crevettes royales et une abondance de riz, de popadoms et de naans, le groupe a dégusté des cocktails et du champagne rosé après son arrivée au restaurant vers 19 heures.

Mohammed Hussain, directeur des opérations de Varanasi, a déclaré à MailOnline que le restaurant avait reçu un appel « à l’improviste » cet après-midi au cours duquel ils ont appris que Depp voulait visiter le restaurant.

« J’ai été choqué et au début, j’ai pensé que c’était peut-être une liquidation », a déclaré Hussain.

« Mais ensuite, son équipe de sécurité est arrivée, a vérifié le restaurant et nous leur avons laissé tout l’endroit parce que nous craignions qu’il ne soit dérangé par d’autres convives. »

Hussain a décrit l’acteur comme étant un » type très charmant et terre-à-terre » qui a passé du temps à discuter avec les membres du personnel du restaurant ainsi qu’avec leurs amis et les membres de leur famille.

Il a accepté de poser pour des photos avec ses fans, et son comportement a incité Hussain à dire: « Vous n’auriez jamais pensé qu’il était une si grande star. »

« Il avait beaucoup de temps pour nous tous », a-t-il ajouté.

Hussain a déclaré au personnel du Mail « devait promettre que [they] ne révélerait pas la facture finale », mais a précisé que « l’argent n’était pas un problème ».

Il est entendu que la facture s’élevait à environ 50 000 €, Hussain confirmant qu’elle était « facilement en cinq chiffres » et ajoutant : « Nous avons gagné plus d’argent grâce à la visite de Depp que nous n’en avons fait de notre nuit la plus chargée de la semaine, qui est un samedi où nous avons environ 400 convives. »

Johnny Depp a remporté son procès en diffamation contre Amber Heard. Crédit : Alamy

« En plus de la nourriture, il y avait du champagne, du vin et toutes sortes de boissons. Depp et son groupe ont passé un bon moment. Ils ont adoré la nourriture, l’ambiance du restaurant et le service que nous avons fourni. C’était un vrai l’honneur de l’avoir ici », a-t-il ajouté.