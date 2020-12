Johnny Depp demande l’annulation du jugement du procès contre le Soleil

Johnny Depp est loin d’abandonner dans son conflit acharné avec son ex-femme Amber Heard. Bien qu’il ait perdu le procès en diffamation contre The Sun le 2 novembre et que sa carrière ait automatiquement eu des conséquences négatives, l’acteur n’a pas encore jeté l’éponge: a interjeté appel et l’annulation du jugement est une possibilité.

Nick Wallis, Un journaliste britannique spécialisé dans le scandale qui entoure la star hollywoodienne a mis en place un vaste fil Twitter à partager la documentation présentée par les avocats de Depp à la Royal Courts of Justice de Londres. Là, il est demandé Annuler la décision du juge Nicol qui avait conclu que les accusations diffamatoires qu’ils publiaient étaient « pratiquement vrai ».

Johnny Depp soutenu par ses fans à l’issue du procès contre The Sun (Getty)



Johnny Depp a appelé à l’annulation de la décision contre The Sun

Tout au long du texte publié par le journaliste, le pas à pas du conflit a été détaillé dans lequel Heard a menti sur les attaques qu’il aurait subies par l’artiste de 57 ans. « Il n’y avait aucun dossier médical pour enregistrer les blessures que Mme Heard aurait subies. L’absence de documents contemporains était une considération importante et pertinente que le juge a ignorée. », l’écrit dit clairement.

Bonjour, vous pouvez le lire ici: @nickwallis: À l’attention des adeptes de la bataille juridique Johnny Depp contre NGN et Wootton: Un cadeau de Noël pour vous. Je… https://t.co/OQcCUSPMRU Partagez ceci si vous pensez que c’est intéressant. – Application Thread Reader (@threadreaderapp)

23 décembre 2020





La documentation a également répondu à l’agression présumée survenue en Australie en 2015. « Mme Heard a pris des photos à l’époque montrant des dommages à la maison en Australie, mais aucune ne montrait des blessures. Elle a photographié des graffitis sur un miroir pour enregistrer les dommages causés à la maison, mais ne l’a pas blessée des visages qui (s’ils existaient) auraient été visibles dans le miroir « , Il a été lu.

La présentation de l’interprète de Pirates des Caraïbes il comprend également les attaques menées par l’actrice. L’acteur a révélé qu’il avait dû appeler sa sécurité parce qu’il avait été attaqué « 10 fois ». Cependant, le juge n’a pas pris en compte cette partie de l’histoire et a conclu que The Sun.