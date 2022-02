Johnny Depp célèbre la sortie américaine du nouveau film Minamata

Minamata joue maintenant dans les salles de cinéma américaines, et la star principale Johnny Depp ne pourrait pas être plus heureuse. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour faire une annonce sur la sortie du film, notant à quel point il était excité de voir cette histoire racontée. Ceci est important car Depp ne publie sur les réseaux sociaux qu’en de très rares occasions, mais la publication de Minamata était clairement très important pour lui. Vous pouvez voir le post de Depp sur la sortie du film ci-dessous.

« En 2019, juste avant que la pandémie ne frappe, nous avons réalisé un film sur le fait de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Un tel thème semble plus important aujourd’hui que jamais. Avec tout mon amour et mon respect pour le peuple fort, beau et courageux de Minamata. Leur histoire est sortie dans les salles américaines aujourd’hui », a déclaré Depp dans la légende.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien que Minamata soit sorti à l’étranger, il a fallu un certain temps pour que le film soit projeté dans les salles de cinéma américaines. Il était auparavant prévu pour une sortie américaine par MGM, mais des plans ont été faits pour obtenir un nouveau distributeur lorsque le réalisateur Andrew Levitas et Depp se sont inquiétés du fait que le film ne sortait pas assez rapidement. Iervolino et Lady Bacardi Entertainment se sont alors associés à Samuel Goldwyn Films pour récupérer le film pour sa sortie en Amérique du Nord. Cela fait suite à Minamata ayant sa première mondiale au Festival du film de Berlin.

« Je suis ravi que le public nord-américain puisse enfin apprendre ce qui s’est passé et continue de se passer dans Minamata et dans le monde entier », a déclaré Levitas à Deadline à l’époque.« Le silence des voix marginalisées et de celles laissées pour compte (ainsi que des artistes) par les grandes entreprises géantes doit prendre fin, et avec de nouveaux partenaires partageant les mêmes idées, cette histoire sera enfin révélée. en Amérique du Nord et, espérons-le, offrir un peu de paix aux victimes et à leurs familles qui ont beaucoup trop enduré.

Andrew Iervolino a ajouté: « Ancré par des performances exceptionnelles et une direction et un art artisanal époustouflants, Minamata est le genre de narration utile qui s’imprègne avec le public et un film qu’il appréciera de voir. Nous sommes ravis de pouvoir orchestrer une campagne de sortie aux côtés de Samuel Goldwyn qui invitera le public dans cette histoire.

Minamata est basé sur une histoire vraie





Via : Minamata

Levitas et Depp se sont sentis très passionnés par la sortie de Minamata, car faire voir le film aiderait à mieux faire connaître l’histoire vraie sur laquelle il est basé. Le film suit Depp en tant que célèbre photographe de guerre W. Eugene Smith, qui est retourné au Japon dans les années 197 pour documenter l’effet dévastateur de l’empoisonnement au mercure dans les communautés locales après qu’une grande entreprise a déversé des produits chimiques dans leurs cours d’eau.

David Kesler a écrit le scénario sous la direction d’Andrew Levitas. Avec Depp, Minamata met également en vedette Minami, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimara, Ryo Kase, Tadanobu Asano et Bill Nighy. Il est produit par Depp, Levitas, Sam Sarkar et Kevan Van Thompson. Le film est actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma aux États-Unis.





Freddy’s Nightmares obtient enfin une maison de streaming sur Screambox La série télévisée liée de A Nightmare on Elm Street commencera à être diffusée pour la première fois ce mois-ci sur Screambox.

Lire la suite





A propos de l’auteur