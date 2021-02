Johnny Depp c. Elon Musk: l’acteur l’a impliqué dans son procès avec Amber Heard

Johnny Depp ne se repose pas tant qu’il n’a pas prouvé sa prétendue innocence devant le tribunal. L’acteur planifie différentes stratégies pour gagner son procès avec son ex-femme Amber Haerd pour diffamation. Le dernier mouvement de l’ancien Willy Wonka était jeImpliquez le milliardaire Elon Musk pour témoigner dans un litige. Le magnat peut être la clé de l’affaire avec son témoignage. Qu’est ce que ça a à voir?

L’homme d’affaires, qui a été déclaré en janvier la personne la plus riche du monde, il a fait la cour avec l’actrice Aquaman de 2017 à 2018. Bien que la femme ait alors divorcé de son ex-mari, Depp a dénoncé que la relation avait commencé en 2015 alors qu’il y avait encore un lien de mariage entre les artistes. Il soupçonne que le Sud-Africain en sait plus qu’il ne dit et que Vous pouvez beaucoup contribuer à la cause.

Elon Musk et Amber Heard étaient en couple entre 2017 et 2018



Johnny Depp fait participer Elon Musk à son procès avec Amber Heard

Comme signalé Les temps, l’interprète de Jack Sparrow a obtenu une ordonnance du tribunal forçant Musk à témoigner lors d’une audience où il sera interrogé sur sa relation avec Heard et toute connaissance que vous avez de vos accusations contre votre ex-mari. Le journal indique que vous devez fournir des détails sur appels téléphoniques, e-mails, lettres et messages texte échangé avec la femme en mars 2015.

De plus, le magnat a été invité à fournir toute information susceptible de clarifier la controverse sur le don présumé que l’actrice allait faire à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. Après le divorce, Il a assuré qu’il ferait don de 500 000 dollars à l’hôpital pour enfants, mais l’institution a assuré qu’ils en avaient reçu 100 000.

Le combat entre Depp et Musk a eu un autre épisode lorsqu’ils se sont affrontés en Cour supérieure. Là, l’acteur a soutenu que Le propriétaire de Tesla avait une relation adultère avec Heard depuis février 2015 (le même mois que le mariage des acteurs). Le magnat a nié les allégations et a affirmé que son approche de l’actrice était après la rupture du couple.