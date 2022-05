Johnny Depp aurait un rôle dans Beetlejuice 2

Est-ce que Johnny Depp apparaîtra dans Beetlejuice 2 ? Aucune annonce officielle n’a été faite, et il n’est toujours pas clair si la suite dont on parle depuis longtemps se produit définitivement. Cela dit, certains fans pensent avoir trouvé des preuves que Depp sera impliqué dans le film, en tant que liste Google pour Beetlejuice 2 répertorie Depp aux côtés de Michael Keaton et Winona Ryder.

Plus d’informations sur le film supposé ont également été repérées sur sa page IMDb. Comme de fausses informations ont été ajoutées à IMDb dans le passé, il est préférable de prendre cela avec un grain de sel, mais la liste indique que la suite sera publiée en 2025. Un synopsis de l’histoire a également été ajouté, mais encore une fois, il est préférable de traiter l’information comme une rumeur uniquement sans aucune confirmation officielle que la suite se produira réellement.

Selon le synopsis d’IMDb, « les acteurs et l’équipe d’origine » reviendront aux côtés de nouveaux ajouts lorsque « Beetlejuice se retrouvera sans abri dans le monde souterrain ». Le personnage interprété par Michael Keaton retourne dans le monde des mortels pour chercher du réconfort et découvre que la maison de Maitland a été détruite, mais les choses tournent mal lorsqu’il apprend que « le diable de Jersey (Will Arnett) est son fils perdu depuis longtemps ». Le synopsis non vérifié ajoute :

« Lydia Deetz (Winona Ryder) est courtisée par l’enchanteur Jersey Devil, bien qu’elle soit mariée à un agent immobilier en difficulté (David Harbour). À travers des scénarios loufoques et des personnages extatiques, le plaisir ne s’arrête jamais. Bien que divertissant, c’est aussi un cœur- histoire déchirante qui montre que Beetlejuice n’est qu’un autre homme essayant de trouver son chemin dans le monde. L’histoire progresse également dans l’idée qu’une famille n’est jamais vraiment idéale. L’histoire continue lorsque vous dites la date de sortie trois fois sans interruption. »

Est-ce que Beetlejuice 2 se passe vraiment?

Les fans ne devraient pas encore espérer pour Beetlejuice 2, car la rumeur dit que la suite se produira depuis plus de 30 ans. Cela dit, il est possible que le film fasse enfin du bruit dans un proche avenir. Nous sommes à l’ère des redémarrages et des suites héritées, et les producteurs ont sans aucun doute remarqué l’excitation créée lorsque Warner Bros. a annoncé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Tim Burton. Homme chauve-souris des films pour Le flash. Il n’est pas exagéré de penser que cela pourrait conduire à Beetlejuice 2 obtenir le feu vert.

Il a également été rapporté en février que la suite supposée était revenue sur la bonne voie. À l’époque, The Ankler a rapporté que Keaton et Winona Ryder reprendraient leurs rôles pour une Beetlejuice suite produite par la société de production de Brad Pitt, Plan B. Il a également été noté que la suite pourrait commencer le tournage dès cet été si tout se passe bien. Aucun des acteurs n’a confirmé ni nié ce rapport, et ni Warner Bros ni Burton.

Peut-être, juste peut-être, le film arrivera-t-il enfin avec l’aide de Brad Pitt. Pour l’instant, nous devrons simplement rester à l’écoute pour toute mise à jour officielle potentielle.