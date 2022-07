Johnny Depp apparaît dans le teaser animé du jeu vidéo « Sea of ​​Dawn »

Après un procès exténuant de deux mois dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, la présence de Depp dans le teaser de « Sea of ​​Dawn », dans un jugement rendu le 1er juin, le jury a déterminé que Heard avait diffamé Depp en laissant entendre que il avait été accusé de violence domestique dans un éditorial de décembre 2018.

Depp a reçu 10 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs à la suite de cette découverte.

Johnny Depp a repris son rôle de pirate dans un portable commercial de jeux vidéo après avoir refusé le rôle de Jack Sparrow et avoir surmonté sa victoire juridique sur son ex-femme Amber Heard.

Le jeu promu par Depp était Sea of ​​Dawn, un mobile MMORPG construit par le studio chinois Changyou. C’est la même firme qui a créé Dragon Oath, un autre MMORPG populaire avec 300 millions d’utilisateurs depuis sa sortie en 2007.

Dans le court métrage « Adventure’s Game », un acteur américain incarne Philip, un ancien aventurier aveugle qui porte un fez et a un accent irlandais. Il est distinct du célèbre Jack Sparrow, mais tout aussi dynamique et équipé pour voler la vedette partout où il va.

Voyez comment Philip met un client malheureux mal à l’aise dès qu’il franchit la porte de son magasin, qui est rempli d’objets étranges de provenance douteuse qu’il a acquis lors de ses précédentes expéditions.

Johnny Depp a affirmé avoir inventé ce nouveau personnage dans une vidéo des coulisses : « Je sauterai sur l’occasion de jouer dans un moment humoristique. Je veux être témoin d’un personnage qui a le courage d’accomplir quelque chose que je n’ai jamais fait.

Malheureusement, il n’y a actuellement aucune information sur une éventuelle sortie de Sea of ​​Dawn en Occident. Cependant, il est désormais accessible en téléchargement sur les appareils mobiles en Chine. Le jeu vise à imiter l’ambiance du pirate du temps.

Le jeu a des histoires énigmatiques, un système de construction de ports difficile, une guerre de navire à navire et plus de 120 villes où accoster, dont Lisbonne, Séville et Londres.