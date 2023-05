Johnny Depp annonce le casting de son nouveau biopic sur Modi

Comme Johnny Depp fait progressivement son retour sur la scène cinématographique, les fans du monde entier ont hâte de voir où l’acteur bien-aimé exercera ensuite ses talents, sans aucun mot sur un retour potentiel à son rôle le plus emblématique en tant que pirate cape et épée Capitaine Jack Sparrow. Bien qu’il n’ait pas encore l’intention de retourner dans les Caraïbes, il passera derrière la caméra dans sa prochaine aventure. Selon un rapport exclusif de Deadline, Depp est sur le point de réaliser un biopic intitulé Modeavec un casting solide comprenant jusqu’à présent Al Pacino, la superstar italienne Riccardo Scamarcio et Pierre Niney.





Sur le même sujet : Jeanne du Barry : les affiches luxuriantes du film controversé de Johnny Depp et Maïwenn tombent avant la première de Cannes

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Mode, qui tournera à Budapest cet automne, devrait être un biopic captivant sur l’artiste italien Amedeo Modigliani. Ce sera le premier exploit de réalisateur de Johnny Depp en près de 25 ans, son dernier long métrage dans le grand fauteuil étant Le brave (1997). Étant donné l’essentiel de sa carrière devant la caméra, cela seul s’avérera être un sujet de discussion sérieux car le projet est acheté à Cannes par The Veterans. Le film est basé sur une pièce de Dennis McIntyre et ensuite adapté pour l’écran par Jerzy et Mary Kromolowski. Barry Navidi servira de producteur. Jusqu’à présent, le poids lourd italien Riccardo Scamarcio (John Wick: Chapitre 2), l’acteur français Pierre Niney (Yves Saint Laurent) et le légendaire Al Pacino (L’Irlandais). Ce projet sera une réunion pour Pacino et Navidi, qui ont déjà travaillé ensemble sur trois films dont Le marchand de Venice (2004). Pacino a également partagé la vedette avec Depp et Marlon Brando dans un film policier classique Donnie Brasco (1997).





Modi suit un artiste célèbre pris au piège d’un conflit à Paris

Sur une durée de seulement 48 heures, les prémisses du biopic tourneront autour du peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani (Scamarcio), qui fuit activement la police dans les rues et les bars déchirés par la guerre de Paris. En chemin, il rencontre d’autres bohèmes, qui rejettent tous son désir fervent de mettre fin brusquement à sa carrière. Parmi eux, l’artiste français Maurice Utrillo (Niney), le biélorusse Chaim Soutine et sa muse et amante anglaise Beatrice Hastings. Complètement en conflit, Modi demande conseil à son ami Leopold Zborowski, un marchand d’art polonais. Avant qu’il ne puisse prendre une décision finale au milieu du chaos, cependant, un collectionneur (Pacino) arrive qui pourrait changer radicalement sa vie.

Le producteur Navidi a fait part de ses attentes en travaillant aux côtés de Depp et de la programmation de la liste A :

« Ceci est un instantané de la vie de Modigliani qui nous donne un aperçu de sa lutte en tant qu’artiste souffrant d’un manque de reconnaissance, et un projet qu’Al et moi avons poursuivi pendant de nombreuses années… Notre incroyable distribution, associée à la vision, l’esprit et la sensibilité Je sais que Johnny apportera derrière la caméra, fera de ce rêve une réalité.

Depp apparaîtra également dans un autre film d’époque à Cannes appelé Jeanne du Barryprésenté en première au festival le 16 mai. Le film, dans lequel il incarne le polarisant roi de France Louis XV, sera le premier de l’acteur en trois ans.