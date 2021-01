Johnny Depp est loin d’abandonner dans sa lutte acharnée contre Amber Heard. Bien que sa demande d’annulation de la demande reconventionnelle de son ex-épouse ait été rejetée dans les dernières heures, il garde la garde dans le conflit qui a débuté en 2017. Ses avocats ont découvert un fait qui pourrait nuire encore davantage à la réputation de l’actrice: Ils ont rapporté qu’il avait menti à un hôpital pour enfants. Incroyable!

Après la rupture du couple, Heard a déclaré publiquement que ferait don des sept millions de dollars qui lui correspondaient. Il a annoncé que la moitié serait pour l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et l’autre pour Hôpital pour enfants de Los Angeles. Cependant, les défenseurs de Depp ont enquêté et ont constaté que la promesse n’avait jamais été tenue.

Johnny Depp accuse Amber Heard d’avoir menti à un hôpital pour enfants!

Selon le Daily Mail, les responsables du sanatorium ont envoyé une lettre en 2019 pour demander à l’actrice si elle tiendrait parole parce que dans leurs dossiers il y avait un don, mais c’était 100 mille dollars: très loin des 3,5 millions qu’il indiquait au départ. Pendant ce temps, l’ACLU n’a pas voulu révéler si elle avait reçu l’argent ou non.

Johnny Depp et Amber Heard ont divorcé en 2017 après 15 mois de mariage (Getty)



Pour l’acteur de Pirates des Caraïbes et ses avocats, son ex-femme a menti comme il l’a fait pendant tout le procès qu’ils ont pour violence physique. La réalité est qu’à l’époque, il y avait 12 agressions avérées de Depp, selon les informations obtenues par The Guardian lors du procès entre l’interprète et The Sun.

Elaine Charlson Bredehoft, l’avocate de l’actrice, n’a pas précisé les chiffres que son client a donnés, mais a indiqué qu’il avait l’intention d’achever les sept millions. L’avocat a fait valoir que il ne pouvait toujours pas le faire en raison des dépenses engagées dans le conflit avec son ex-mari après le divorce.