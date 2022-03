Johnny Depp accepte la médaille d’or du mérite de la Serbie et déclare que cela marque un « re-début »

L’acteur vétéran Johnny Depp se sent optimiste quant à son avenir après avoir récemment accepté un prix prestigieux. Le Daily Mail rapporte que Depp est récemment apparu à Belgrade, en Serbie, lors d’une cérémonie honorant la Journée de l’État serbe. En effet, l’acteur avait été impliqué dans de nombreux projets dans la région. Lors de la cérémonie, Depp a reçu une médaille d’or du mérite du président serbe Aleksandar Vucic, qui a cité les « mérites exceptionnels de Depp dans les activités publiques et culturelles, en particulier dans le domaine de l’art cinématographique et de la promotion de la République de Serbie dans le monde. «

« Je vous remercie vraiment, sincèrement, président Vucic, et cette médaille du mérite, si j’ai l’honneur de repartir avec cela, je vous remercie d’avoir eu la gentillesse de me l’accorder », a déclaré Depp.

Humilié par le prix, Depp a également expliqué ce que cela signifie pour lui et comment cela pourrait mieux façonner son avenir. L’ancien Bêtes fantastiques La star de la franchise s’est querellée publiquement avec son ex-femme Amber Heard dans une bataille juridique, chacun accusant l’autre d’abus pendant leur mariage tumultueux. Cela a entraîné des revers de carrière pour Depp, mais en combinant le soutien qu’il reçoit constamment avec ce nouveau prix serbe, l’acteur semble attendre avec impatience les bons moments à venir.

« À l’heure actuelle [I’m] au bord d’une nouvelle vie », a expliqué Depp. « J’aime un nouveau départ, et j’aimerais que ce début commence ici. »

Johnny Depp a déclaré que ses ennuis avec Amber Heard lui avaient coûté ses rôles dans le pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchises de cinéma. Cela joue un rôle important dans son procès en diffamation contre Heard, car il affirme que ses allégations prétendument fausses lui ont coûté des dizaines de millions de dollars. L’acteur dit également que la situation a affecté d’autres films qu’il avait tournés, comme le film Minamata. Ce film était sorti à l’international, bien que Depp et le réalisateur du film, Andrew Levitas, aient affirmé que MGM empêchait la sortie du film aux États-Unis. Il a depuis obtenu sa sortie aux États-Unis grâce à un changement de distributeurs.





« En 2019, juste avant que la pandémie ne frappe, nous avons réalisé un film sur le fait de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Un tel thème semble plus important aujourd’hui que jamais. Avec tout mon amour et mon respect pour le peuple fort, beau et courageux de Minamata. Leur histoire est sortie dans les salles américaines aujourd’hui », a écrit Depp sur Instagram lors de la sortie du film en février.

De nombreux fans de Depp avaient également fait pression pour Minamata pour obtenir le prix Fan Favorite aux Oscars cette année. C’était le dernier effort de ses fans qui ont continué à soutenir Depp, souvent dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux appelée #JusticeForJohnnyDepp. Ses fans disent que l’acteur est innocent des accusations portées contre lui, qui seront toutes détaillées publiquement dans le prochain procès en diffamation de Depp contre Heard.









