Johnny Depp a toujours des amis dans Pirates des Caraïbes: deux acteurs l’ont défendu

Le conflit judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard en ce moment laisse de pires conséquences dans la vie de l’acteur, alors qu’il traverse le pire moment de sa longue carrière de star hollywoodienne, après être retiré du troisième film « Animaux fantastiques » de la part de Warner Bros., où il a joué le méchant Gellert Grindelwald, bien qu’ils aient rapidement trouvé le remplacement dans Mads Mikkelsen.

Après cette dure nouvelle, c’était Disney qui a pris les rênes de cette situation et a pris la même position que Warner, depuis a décidé de couper tout type de relation avec Depp et ils ont annoncé qu’il ne figurerait dans aucune des prochaines bandes de «Pirates des Caraïbes», ce qui a provoqué la fureur de ses fans, car c’est lui qui a donné vie au Capitaine Jack Sparrow cinq fois.

On sait actuellement que le long métrage prévu pour l’avenir de la franchise jouera Margot Robbie, Mais ce n’est pas tout. Début décembre, il a été signalé que son ex-femme pourrait également participer à ce redémarrage féminin, Ambre a entendu, quelque chose qui provoquerait la colère du public, selon une enquête Divulgacher qui a donné cette option gagnante avec 80%.







Malgré la décision de Disney, deux compagnons sont sortis pour défendre Johnny. Le premier était Kevin McNally (Joshamee Gibbs): « Mes sentiments à ce sujet sont très complexes car, dans un sens, il y avait un léger sentiment que la franchise elle-même avait été très sous-développée, donc redémarrer cette idée est raisonnable. Mais je ne pense pas qu’un redémarrage, si vous vous concentrez sur personnages plus jeunes, je devrais exclure Jack Sparrow « .

Alors, Gregg Ellis (Commandant de la Compagnie des Indes orientales) était plus brutal et direct: « Je le connais depuis plus d’une décennie. Nous avons travaillé ensemble sur 4 films, nos enfants sont allés dans la même école. C’est un gars adorable et un père formidable. Je souhaite que plus d’acteurs, de cinéastes et de studios qui ont bénéficié financièrement de leur collaboration montrent plus de soutien au public « .