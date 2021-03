Johnny Depp a refusé l’autorisation de faire appel du jugement en diffamation de «  Wife Beater  »

Lord Justice Underhill, de la Cour d’appel, a écrit dans son jugement: «Nous rejetterions donc à la fois la demande d’autorisation de M. Depp et sa demande d’autorisation d’appel.

« L’audience avant [High Court judge] Nicol J a été complet et juste, et il a donné des raisons complètes pour ses conclusions qui n’ont même pas été démontrées comme étant entachées d’une erreur d’approche ou d’une erreur de droit. «

Jeffrey Smele, associé chez les spécialistes du droit des médias Simons Muirhead Burton qui a agi pour The Sun et Dan Wootton: «La décision d’aujourd’hui justifie pleinement le journalisme de The Sun, ainsi que Amber Heard qui a résisté à M. Depp face à ses tentatives répétées de la faire taire.

«C’est une victoire pour la liberté de la presse et pour les victimes de violence domestique partout dans le monde.

<< Dans une affaire largement qualifiée de «procès en diffamation du siècle», le tribunal a entendu plus de 30 témoins et examiné plus d'une douzaine de dossiers. La Cour d'appel a maintenant rejeté toute forme d'appel supplémentaire. Pour notre les clients, ce sera heureusement, enfin, mettre fin à cette affaire.

« L’affirmation de M. Depp concernant des preuves nouvelles et importantes n’était rien de plus qu’une stratégie de presse et a été fermement rejetée par la Cour »