L’image de Johnny Depp a été entachée ces dernières années par son conflit avec son ex-femme Ambre entendu, mais plus encore ces derniers mois lorsqu’il a perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun, qui l’a ouvertement appelé « batteur de femme ». Bien que l’acteur ait fait appel à la sentence et cherchera un nouveau résultat, cette situation à laquelle la goutte qui a brisé le dos du chameau Warner Bros. et ils ont décidé de le virer de la saga ‘Animaux fantastiques’, où il a joué «Gellert Grindelwald».

La société de production a rapidement obtenu un remplaçant en Mads Mikkelsen et vous devez lui payer un total de 16 millions de dollars pour une scène filmée. Pendant ce temps, ils continuent de compter parmi leurs stars avec Entendu, qui a également a des propositions du côté de Marvel Studios, un autre pour une reebot femelle de ‘Pirates des Caraïbes’ et ils ont confirmé que sera dans le Snyder Cut de ‘Justice League’, mais il y a une histoire qui a finalement été révélée cette semaine.

Selon le support Le Hollywood Reporter, Johnny Depp a demandé à Warner Bros.de renvoyer Amber Heard. Selon le rapport, il l’a transmis à sa sœur, Christi Dembrowski, qui J’avais un accord avec le studio et j’étais influent Là: « Je veux qu’elle soit remplacée dans le film WB », étaient ses mots. Cela a été admis par l’acteur lors de l’un des premiers procès et ils rapportent qu’il faisait référence au film «Aquaman», où l’actrice a joué «Mera».

Des années plus tard, ils sont tous les deux dans des réalités très différentes, car Aujourd’hui, c’est Depp qui est hors de Warner Bros. et il ne pleut pas d’offres d’emploi comme avant. Pour sa part, Heard continue, bien qu’il traite maintenant une pétition de licenciement organisée par les fans de Johnny., qui a déjà plus de une million et demi de signatures pour que ce ne soit pas dans ‘Aquaman 2’.

Bien qu’il existe des preuves d’agression de la part de l’acteur et que le juge a statué sur les mauvais traitements infligés à son ex-femme, des milliers de fans Ils vous accompagnent sur les réseaux sociaux et même financièrement, car ils achèteront votre parfum Dior pour ne pas l’abandonner. ambre leur a répondu à l’époque et ont dit que ce sont des campagnes payantes et n’ont aucun impact parce qu’elles ne sont pas réelles.