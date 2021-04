Johnny Depp a de nouveau parlé à la presse et a répondu s’il était interdit par Hollywood

Johnny Depp est réapparu publiquement ce vendredi à la Festival international du film de Barcelone-Sant Jordi où il a présenté son dernier film: Le photographe de Minamata. L’acteur de 57 ans était prédisposé à parler à la presse, a donné une conférence de près de 90 minutes et parlé de tout. La star a joué divers thèmes et a répondu s’il est banni par Hollywood pour son conflit avec Amber Heard. Qu’a t’il dit?

L’interprète s’est rendu dans la capitale catalane pour présenter le film réalisé par Andrew Levitas, se mettant en vedette aux côtés de Bill Nighy. La production raconte l’histoire d’Eugene Smith: un photojournaliste entré dans la ville de Minamata en 1971 pour dépeindre les ravages causés par l’empoisonnement au mercure. Le film est sorti en salles aux États-Unis et au Royaume-Uni en février, tandis qu’en Espagne, il le fera le 30 avril.







Pendant l’événement (qui n’a pas admis de questions directes sur son ex-femme), Deep était très heureux d’être à Barcelone et l’a décrit comme « la ville où se trouve la guernica ». Distrait, il a été consulté sur la politique de son pays et n’a pas hésité à pointer Donald Trump dans « une épine chauve » pour tous les pays. « C’était un mauvais homme avant d’être élu, comme un albatros qui nous survole tous », il prétendait.

Johnny Depp avec le réalisateur du photographe de Minamata Andrew Levitas (Getty)



De plus, il s’est prononcé sur la pandémie de coronavirus et a dit où est la solution pour son point de vue: « Ce seront les gens et non les gouvernements ou les sociétés pharmaceutiques qui nous sortiront de la pandémie. Si nous ne nous ouvrons pas les uns aux autres, si nous ne poursuivons pas les mêmes passions et objectifs, nous perdrons tous à la fin. C’est une lutte de collaboration et d’amour pour la vie, pour l’espoir de créer un meilleur paysage pour nos enfants.« .

La star de Pirates des Caraïbes a également critiqué l’état actuel des médias et a donné un exemple concret qui l’inquiète. «Je me souviens avoir regardé l’assaut du Capitole à la télévision, lorsque Trump a réveillé les masses. C’était surprenant. Vous avez changé de chaîne et ils ont tous mis l’étiquette « insurrection mortelle ». Et c’était mortel, mais ils ont utilisé ce terme comme un crochet. La culture de la peur. Ni celui qui l’a écrit ni son patron n’ont osé le changer « , a-t-il assuré.

Johnny Depp a répondu s’il était interdit par Hollywood

L’acteur a été consulté sur la situation de sa carrière, après son licenciement de Fantastic Animals 3 en raison du conflit qu’il a avec son ex-femme. Interrogé directement s’il se sentait interdit à Hollywood, il a répondu: « J’ai des sentiments différents à ce sujet … Tout d’abord, on ne peut faire qu’une chose dans la vie: se lever et respirer profondément sans peur. Je ne pense généralement pas trop à ces choses, ce sont des problèmes temporaires. Je suis plus intéressé à me permettre pour la première fois de ma vie de refaire de la musique, d’écrire des chansons, un livre … je suis content de pouvoir le faire, je ne vais plus me limiter. Je peins très bien, mais je le fais. J’aime me décrire comme quelqu’un qui coule, qui est dans un processus de changement continu. « .

Enfin, il a rappelé son personnage en tant que Jack Sparrow et a affirmé qu’il l’emportait littéralement partout avec lui. « Je voyage toujours avec lui dans ma valise. Au cas où j’aurais l’opportunité, surtout à l’insu de la presse, d’aller dans un hôpital déguisé et de devenir capitaine Jack pour les enfants pendant trois ou quatre heures d’improvisation », conclut-il.