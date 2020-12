Johnny Depp a coûté des millions à Disney sur Pirates des Caraïbes 5 blessures

La blessure au doigt de Johnny Depp a coûté des millions de dollars à Disney tout en gagnant Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire. Depp a fait la une des journaux ces 4 dernières années, mais la majorité a été négative. Le bref mariage de l’acteur avec l’actrice Amber Heard est au centre d’une grande partie de l’actualité, le couple se pointant du doigt pour s’être agressé physiquement. Depp a récemment perdu une grande affaire de diffamation contre un tabloïd britannique qui le qualifiait de «batteur de femme», et cela a eu un effet domino sur sa carrière, à commencer par son licenciement. Bêtes fantastiques la franchise.

Maintenant, un nouveau rapport éclaire davantage la vie personnelle de Johnny Depp au cours des dernières années. Selon des sources proches de l’acteur, il n’a jamais entendu le mot «non», au cours de sa longue carrière de 35 ans, surtout lorsqu’il s’agit de sa consommation de drogues et d’alcool. Le rapport met en évidence la production difficile de Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire, que Disney tournait en Australie. Selon le récent témoignage dans l’affaire britannique, Depp «a avalé huit comprimés d’ecstasy à la fois» un jour de congé.

Après avoir pris l’extase, Johnny Depp aurait attaqué Amber Heard, ce qui s’est terminé avec le bout de son doigt tranché. Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire a été contraint de fermer ses portes pendant deux semaines alors que Depp retournait aux États-Unis pour une opération chirurgicale. L’incident aurait coûté 350 000 dollars par jour à Disney, soit 4,9 millions de dollars. Depp a soutenu que Heard lui avait jeté un verre, ce qui lui avait blessé le doigt.

Johnny Depp aurait également voulu se venger d’Amber Heard lors de toutes les récentes poursuites. En perdant le procès en diffamation, le juge s’est rangé du côté de Heard. « J’ai constaté que la grande majorité des agressions présumées de Mme Heard par M. Depp ont été prouvées au civil. (…) J’accepte également que les allégations de Mme Heard aient eu un effet négatif sur sa carrière d’acteur et activiste. » Depp aurait voulu que Warner Bros abandonne Heard from the Aquaman franchise, ce qui a conduit ses fans à lancer des pétitions pour retirer l’actrice des films. Actuellement, Depp tente de faire appel de l’affaire.

Johnny Depp n’a pas hésité à consommer de la drogue au cours des dernières années. En juin 2018, il a été interviewé par Rolling Stone et a quitté la pièce à plusieurs reprises, où l’on pense qu’il consommait de la cocaïne. Entre autres choses assez étranges, Depp a révélé à l’intervieweur qu’il voulait refaire le Titanic de James Cameron dans sa baignoire, mais a noté que «Hollywood ne prend plus jamais de risques». Il a également admis dépenser plus de 5 000 € par mois en vin. Dans le dernier rapport sur Depp, un initié de l’industrie dit: « Vous ne pouvez tout simplement pas travailler avec lui maintenant … Il est radioactif. » Vous pouvez lire le reste du nouveau rapport sur Depp sur The Hollywood Reporter.

Sujets: Pirates des Caraïbes 5, Disney