Johnny Carson TV Show “Il y a … Johnny!” Trouve une nouvelle maison de streaming

Paul Reiser est peut-être mieux connu pour avoir joué dans la sitcom primée aux Emmy Awards, Fou de toi avec Helen Hunt – et plus récemment, de son rôle de Dr Sam Owens sur Des choses plus étranges. Cependant, il fait maintenant la promotion de sa série télévisée sur Johnny Carson. De quoi parle l’émission et où sera-t-elle diffusée?

«Il y a… Johnny! est un regard fictif dans les coulisses du talk-show de Johnny Carson

Hôte Johnny Carson sur Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson en 1982 | Banque de photos Gene Arias / NBCU

Reiser est l’écrivain, créateur et producteur exécutif de Il y a… Johnny! L’émission de télévision, basée sur le talk-show le plus ancien et le plus réussi de l’histoire de la télévision américaine, est une représentation fictive de ce qui s’est passé dans les coulisses du talk-show original de fin de soirée.

Reiser, interviewé, récemment sur le Aujourd’hui montre Troisième heure, décrit quoi Il y a… Johnny! est tout au sujet.

«Cela a lieu en 1972, date à laquelle Johnny Carson a déménagé le Spectacle de ce soir de New York à la Californie, dans le magnifique centre-ville de Burbank, et cela a vraiment pris une toute nouvelle vie à ce moment-là », Fou de toi dit alun.

Reiser a expliqué que le spectacle est une comédie très drôle, mais qu’il comporte des moments dramatiques déchirants – mais il aime marcher dans cette direction.

La première saison de la série comprend 7 épisodes. Il y a… Johnny! raconte l’histoire d’Andy, un jeune homme de 19 ans du Nebraska, alors qu’il commence à travailler à Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson.

Andy est joué par Ian Nelson, précédemment vu dans Les jeux de la faim et Le garçon d’à côté. Jan Levy (connu pour Liste de lecture extraordinaire de Zoey et Suburgatoire) joue Joy Greenfield, la collègue d’Andy et son possible amour. Tony Danza, de Taxi et Qui est le boss renommée, dépeint Fred de Cordova, le producteur du Spectacle de ce soir.

Paul Reiser était ravi d’utiliser d’anciennes vidéos de “ Tonight Show ” – mettant en vedette certains de ses véritables invités

Il a dit aussi le Aujourd’hui hôtes qu’il a pu puiser dans les archives des hôtes pour créer la série:

Nous avons toujours voulu avoir la coopération et la bénédiction de l’entreprise de Carson, et heureusement, ils ont adoré l’idée et ils se sont associés à nous. … Nous avons recréé le décor et l’avons rendu aussi authentique que possible. Tout le monde est fictif sauf Johnny, bien sûr qui vous voit devant la caméra.

Avec accès à tous les Johnny Carson afficher les archives, le Il y a… Johnny! incorpore des images authentiques avec les nouvelles images scénarisées. Reiser était incroyablement enthousiaste à propos de ces vieilles vidéos, dont il se réjouissait Aujourd’hui:

Pour moi, une partie du frisson est que nous utilisons ces clips réels de la série. Je suis juste allé dans les archives comme un gamin dans le magasin de bonbons, et je me suis dit: «Qui est-ce que je suis resté éveillé à regarder? George Carlin, Albert Brooks, Steve Martin – alors, nous devons utiliser ces clips et parfois nous les intégrons dans l’histoire de la série, et parfois, ils ne sont qu’une petite cerise sur le gâteau.

Paul Reiser à la première de New York pour FX’s Fosse / Verdon en avril 2019 | Nicholas Hunt / WireImage

Où est diffusée l’émission de Johnny Carson?

Il y a… Johnny! initialement diffusé sur Hulu en novembre 2017. Cependant, l’émission a maintenant trouvé une nouvelle maison de streaming sur Peacock, la plateforme de streaming de NBC.

Le programme a été évalué favorablement, obtenant une note encourageante de 83% sur Rotten Tomatoes. dans le Aujourd’hui interview, Reiser a encouragé même ceux qui ne sont pas familiers avec l’original Spectacle de ce soir pour le regarder – et de cette façon, trouver leur chemin vers le charisme de Carson.

«Pour les gens qui sont dans la vingtaine», a expliqué Resier, «qui ne se souviennent pas vraiment de Johnny ou ne savent pas grand-chose sur lui, c’est une belle façon d’être présenté.