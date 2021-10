John Woo revient à Hollywood pour réaliser un film d’action sans dialogue avec Joel Kinnaman

Cinéaste légendaire John Woo revient à Hollywood pour son premier film aux États-Unis depuis près de 20 ans. Le réalisateur de films d’action populaires comme dur bouilli et Face/Désactivé, Woo a travaillé sur des fonctionnalités à Hong Kong ces dernières années. Il a maintenant été révélé qu’il réalisera un nouveau film d’action américain intitulé Nuit silencieuse avec Joel Kinnaman (La brigade suicide) devrait jouer le rôle principal.

Woo prend un angle intéressant avec Nuit silencieuse, car il s’agirait d’un « conte d’action bruyant » totalement exempt de dialogue, mais probablement rempli de coups de feu, de bris de verre et d’autres rackets de films d’action. Cela signifie bien sûr que Woo devra s’appuyer sur sa marque unique de narration visuelle pour garder les téléspectateurs accrochés à ce qui se passe du début à la fin. Joel Kinnaman aura également pour tâche de n’utiliser que ses mouvements et les traits de son visage pour transmettre ce qui doit être dit, mais pas à voix haute, à chaque scène.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais en tant que film sans dialogue, l’histoire de Nuit silencieuse est dit « de base ». Par date limite, Joel Kinnaman joue le rôle d’un « père normal » qui se dirige vers le monde criminel pour venger la mort de son jeune fils. Un casting supplémentaire est en cours Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri et Lori Tilkin produisent le long métrage. Ruzanna Kegeyan de Capstone supervisera le projet avec Joe Gatta.

John Woo s’est d’abord fait un nom avec le succès international des films tournés dans son Hong Kong natal, notamment Le tueur, dur bouilli, et Balle dans la tête. Il a acquis une plus grande renommée aux États-Unis lorsqu’il s’est rendu à Hollywood pour réaliser une poignée de films d’action à succès, notamment le classique de John Travolta et Nicolas Cage. Face/Désactivé. Woo a également réalisé des titres comme Flêche brisée, Mission : Impossible 2, et Parle-vent. Il est depuis retourné à Hong Kong et n’a pas tourné de film américain depuis les années 2003 Chèque de paie avec Ben Affleck et Uma Thurman.

Joel Kinnaman est peut-être mieux connu pour son rôle de Rick Flag dans le DCEU, apparaissant pour la première fois dans David Ayer Escouade Suicide en 2016. Il a été l’un des rares acteurs à revenir pour James Gunn La brigade suicide cette année. Il a précédemment joué Alex Murphy dans le 2014 RoboCop redémarrer et a eu de grands rôles dans des émissions de télévision comme La tuerie et Château de Cartes. L’acteur a récemment joué le rôle de l’astronaute Ed Baldwin dans la série dramatique Pour toute l’humanité sur Apple TV+.

Pendant ce temps, Adam Wingard (Godzilla contre Kong) a récemment signé pour diriger une prochaine suite à Face/Désactivé. Bien que cela ait été initialement signalé comme un redémarrage, Wingard a précisé que l’idée était que ce soit une suite directe, idéalement avec le retour de John Travolta et Nicolas Cage. Le projet est actuellement en pré-production sans date de sortie définitive. John Woo n’est pas impliqué dans le projet Face/Désactivé suite.

celui de John Woo Nuit silencieuse n’a pas de date de sortie fixée, mais l’annonce de son retour à Hollywood ne manquera pas d’exciter de nombreux cinéphiles. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.