John Woo prépare un nouveau film d’action sans dialogue

La Chênaie Ultra-Hydratant Hydra Lotion 3 en 1 200ml

La Chênaie Ultra-Hydratant Lotion Hydra 3en1 200ml est une formule inédite à la triple action : DÉMAQUILLE : retire en douceur les maquillages les plus tenaces, sur le visage et sur les yeux, sans dessécher. TONIFIE : réduit l'apparence des pores et redonne vitalité à la peau. PRÉPARE : dépose un film protecteur et hydratant sur l'épiderme. Sa texture fluide s'applique facilement, sans laisser de fini collant ; son parfum fruité subtil se savoure au réveil, comme au coucher. La peau est nette, fraîche, veloutée, tonifiée, prête à recevoir les soins hydratants. Même nue, la peau est déjà plus soyeuse et plus belle. Contient 97,3% d'ingrédients d'origine naturelle.