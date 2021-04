John Williams nommé compositeur vivant le plus populaire

John Williams a été élu « compositeur le plus populaire vivant » dans un nouveau sondage.

Le compositeur légendaire de bandes originales de films comme, ‘Guerres des étoiles’, «Indiana Jones» et ‘Parc jurassique’ a été le plus voté dans un sondage Classic FM «Hall of Fame».







C’est la quatrième fois consécutive que Williams a reçu la première place sur la liste, la bande originale étant ‘La liste de Schindler’ de Steven Spielberg, la musique de film préférée des fans.

Ayant reçu le prix l’année dernière, Williams a commenté: «Je tiens à exprimer ma gratitude aux auditeurs de Classic FM pour avoir choisi ma musique de la« Liste de Schindler »pour la plus haute distinction.







«Ce fut un privilège de participer à la production de ce film. Et il est très gratifiant de savoir que tant de personnes dans le monde continuent de l’embrasser après près de 30 ans », a ajouté Williams.

D’autre part, en 2016, Williams a révélé qu’il n’avait vu aucun des films «Star Wars» pour lesquels il a composé la bande originale, décrivant sa musique pour la saga comme «pas très mémorable».