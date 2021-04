John Wick Spinoff TV Show The Continental suivra le jeune Winston dans les années 1970

Alors que l’objectif des studios Lionsgate John Wick les films ont toujours été l’assassin titulaire, divers indices ont été dispersés dans toute la franchise qui suggèrent un monde beaucoup plus vaste d’assassins, avec un système de monnaie secrète en pièces d’or et une cabale ténébreuse d’élites intouchables. Au centre de la mythologie de la série se trouve l’hôtel des assassins, le Continental. Le président de Lionsgate Television, Kevin Beggs, a récemment expliqué à Deadline que la prochaine série dérivée Le Continental explorera l’histoire de l’hôtel jusqu’aux années 1970.

« Nous [Lionsgate TV] ont été vraiment époustouflés parce que cela a résolu un tas de problèmes et était super excitant, à propos d’un New York en ruine dans les années 1970 avec une grève des ordures qui a entassé des sacs d’ordures au troisième étage de la plupart des pierres brunes, la mafia se musclant dans cette affaire c’est pourquoi dans Les Sopranos il travaille dans le secteur de l’assainissement et d’autres choses qui sont vraiment réelles comme toile de fond intéressante pour explorer les origines de Le Continental qui est célèbre dans la franchise cinématographique l’hôtel des assassins dans lequel vous ne pouvez tuer personne sur le terrain de l’hôtel, mais bien sûr, si vous marchez d’un pied, vous êtes honnête, et cela est utilisé à bon escient dans de nombreuses intrigues dans les films . Gérer tout cela, c’est Winston «

Winston, joué par Ian McShane dans les films, est le manager de The Continental et l’un des personnages les plus puissants de la franchise. Tout en paraissant toujours poli et serviable, il est clairement indiqué à plusieurs reprises que Winston exerce une grande influence dans le monde des assassins, capable de retenir une armée de tueurs avec un seul coup de téléphone, et même de tenir tête à la plus haute autorité du monde. série, la table haute. Selon Beggs, la série à venir comprendra des épisodes de 90 minutes qui explorent comment Winston en est venu à occuper une position aussi importante dans son travail.

« Ce que nous explorons dans Le Continental est le jeune Winston et comment il s’est fait que lui et son équipe de confédérés ont trouvé leur chemin dans cet hôtel que nous avons rencontré pour la première fois dans la franchise cinématographique 40 ans plus tard. C’est l’arène. Je ne donnerai pas plus que cela, mais Starz s’est vraiment penché sur cette prise aussi, et ils ont été d’excellents collaborateurs. Et la façon dont nous avons abordé cette première saison se présente sous la forme de trois événements essentiellement de 90 minutes que vous pourriez interpréter comme une série limitée ou une série d’événements limitée. «

Alors que le monde plus vaste de John Wick a longtemps intrigué les fans, la série est finalement célèbre pour ses scènes d’action élégantes. Espérons que le spectacle n’oubliera pas cela, ou nous pourrions finir par obtenir une saison entière de Winston assis à une table rédigeant les règles du « non-meurtre sur place » de The Continental, et essayant de commander des pièces d’or en vrac à un rabais.

Il n’y a eu aucune date de sortie ou casting pour Le Continental annoncé encore, mais John Wick: Chapitre 4, réalisé par Chad Stahelski et avec Keanu Reeves, arrivera dans les salles le 27 mai 2022. Cette nouvelle provient de Deadline.

